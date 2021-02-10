Госдума ввела наказание до 15 лет за склонение к наркотикам через интернет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответсвенности (ч. 2 ст. 230 УК РФ) за склонение к употреблению наркотиков через интернет. Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный документом — 15 лет. Такой срок можно получить, если преступление повлекло смерть двух и более человек.

За склонение к употреблению наркотиков через интернет, которое не повлекло за смерть нескольких человек, закон предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

«С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести. Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто — несовершеннолетние. Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает»,— прокомментировал ранее инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Раньше за склонение к употреблению наркотиков можно было получить от трех до 15 лет колонии, однако закон не предусматривал использование при этом интернета. Ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети поручил президент Владимир Путин. По поручению было разработано сразу несколько законопроектов, предусматривающих как штрафы, так и лишение свободы.

О поручении президента — в материале “Ъ” «За пропаганду наркотиков в сети предложили штрафовать».