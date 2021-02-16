Стоимость биткойна вновь побила исторический рекорд

Средневзвешенная стоимость биткойна продолжает бить рекорды и в 7:16 мск достигла $49 950 свидетельствуют данные Coindesk. На 8:20 мск цена криптовалюты находится на уровне $49,3 тыс.

Стоимость биткойна бьет рекорды последние два месяца. В декабре криптовалюта вернулась к исторической отметке $21 тыс. и с тех пор начала неуклонный рост. В воскресенье, 14 февраля, курс биткойна превысил $49 тыс. Во многом подорожанию криптовалюты поспособствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее $1,5 млрд.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Биткойн стремится к новым рекордам».