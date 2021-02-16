Власти Москвы попросили не завышать цены на такси из-за снегопада

Департамент транспорта Москвы попросил агрегаторы такси не завышать цены на поездки из-за снегопада. Там отметили, что это лишает многих людей возможности добраться на такси. Общественные объединения при этом попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить рост цен на такси.

«В прошедшие выходные удивила не только погода, но и цены на такси. Из-за снегопада спрос вырос, и некоторые агрегаторы подняли стоимость в два, а то и три раза. Многим пришлось отказаться от поездок — спрос в субботу упал на 28% по сравнению с обычной субботой»,— говорится в сообщении дептранса в Telegram.

«Мы вновь хотим обратиться к агрегаторам: завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу. Такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок»,— отметили московские власти.

Общественные объединения — «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и общероссийское движение «Сильная Россия» попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить рост цен на такси во время снегопада.

«Большая часть сервисов повысили стоимость поездки абсолютно синхронно и на примерно одинаковые суммы. По факту, фактор погодных условий был использован агрегаторами такси для обоснования завышения цен на поездку для пассажира, что недопустимо в сложившейся ситуации, а с учетом доли на рынке крупнейших агрегаторов, позволяет им устанавливать любые цены и не нести за это ответственность»,— говорится в обращении к главе антимонопольной службы Максиму Шаскольскому (цитата по ТАСС).

В Москве с 12 по 15 февраля был сильный снегопад. Из-за непогоды движение транспорта было затруднено, пробки достигали десяти баллов. Накануне в мэрии заявили, что на ликвидацию последствий мощного снегопада коммунальным службам потребуется четыре дня.

Подробности — в материале “Ъ” «Снегу в Москве противостоят до ста полков дворников».