Минсельхоз не получал обращения мясопереработчиков о росте цен

Минсельхоз России сообщил, что не получал обращения переработчиков мяса о росте цен на сырье. По данным ведомства, на внутреннем рынке наблюдается высокая обеспеченность основными видами мяса, что способствует сохранению стабильного уровня цен. Ранее мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10–15% из-за подорожания свинины и мяса курицы.

«Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию животноводства»,— сообщила пресс-служба Минсельхоза (цитата по ТАСС).

По данным министерства, на 10 февраля цены производителей на свинину составляют 151,8 руб. за 1 кг, в 2019 и 2018 годах они были на уровне 147,8 и 149,6 руб. соответственно. В начале 2020 года было снижение цен на свинину из-за перенасыщения рынка и их последующее восстановление до текущих значений. Стоимость куриного мяса в убойном весе сейчас составляет 113,8 руб. за 1 кг, в феврале 2019 года она равнялась 114,9 руб.

Подробнее о возможном росте цен на мясную продукцию — в материале “Ъ” «Цены пустили на колбасу».