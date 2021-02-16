Промпроизводство на Кубани в январе 2021 года выросло на 4%

Промышленное производство в Краснодарском крае в январе 2021 года увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Краснодарстат.

Добыча полезных ископаемых в минувшем месяце снизилась на 12,4%, в т.ч. добыча сырой нефти и природного газа сократились на 2,6%. Обрабатывающая промышленность показала рост в 3,1%, в т.ч. производство пищевых продуктов выросло на 3%.

В пищевой промышленности самый большой рост наблюдался в производстве мороженного – в два раза и производстве консервов для детского питания, соков из фруктов и овощей – в 1,5 раза. В то же время на 20,8% сократилось производство вареной колбасы, на 20,5% – масла, на 19,8% – крупы.

Среди других обрабатывающих производств наибольшее увеличение выпуска продукции отмечалось в сфере производства тракторов для сельского хозяйства – на 44,2% и зерноуборочных комбайнов – на 37,3%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха рост производства в январе 2021 года составил 4,5%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 26,4%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, объем промышленного производства в Краснодарском крае в 2020 года сократился на 3% по сравнению с показателями 2019 года.

Промышленный индекс в 2020 году в Краснодарском крае снизился на 6,2%. В администрации региона связывают снижение с ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Отдельно отмечается, что итоговый показатель развития промышленности в регионе остался выше, чем в среднем по России.

Алексей Белянин