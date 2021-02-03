Промышленный индекс в 2020 году в Краснодарском крае снизился на 6,2%

В 2020 году индекс промышленного производства на Кубани снизился до 97%. Падение индекса по отношению к 2019 году составило 6,2%. В администрации региона связывают снижение с ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Отдельно отмечается, что итоговый показатель развития промышленности в регионе остался выше, чем в среднем по России. По оценке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, существенного падения удалось не допустить благодаря федеральным и краевым мерам поддержки бизнеса.

В 2021 году власти рассчитывают выправить ситуацию и получить рост промышленности более 113%. «Прогнозируем наращивание объемов в металлургии, нефтепереработке, производстве машин и оборудования, пищевой переработке», - отметил глава региона.

Кроме того, в 2021 году в крае планируют запуск новых мощностей ряд предприятий, в числе которых Абинский электрометаллургический завод, ООО «КЛААС», «Южный завод тяжелого станкостроения». Продолжится работа по развитию индустриальных парков. Также известно, что в этом году докапитализируют региональный фонд развития промышленности (ФРП) до 2,5 млрд руб. Средства предусмотрены на выдачу льготных займов для реализации инвестпроектов в приоритетных отраслях. А к 2022 году ФРП могут увеличить до 5 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в первом полугодии 2020 года рост промышленного производства в Краснодарском крае по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 0,3%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 14,3%. В частности, сократилась добыча газа на 14,7% и нефти - на 21,3%. Кроме того, сократилась добыча природного дробленого камня - на 5,5%, щебня - на 9,8%, гипса - на 15,4%, природных песков – на 16,3%.

Наталья Решетняк