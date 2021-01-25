Промпроизводство в Краснодарском крае в 2020 году сократилось на 3%

Объем промышленного производства в Краснодарском крае в 2020 года сократился на 3% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщает Краснодарстат.

Добыча полезных ископаемых за 2020 год сократилась на 14,7%, в т.ч. добыча сырой нефти и природного газа — на 14,9%. добыча гипса снизилась на 3,5%, щебня - на 3,8%, природного дробленого камня - на 22,0%, природных песков - на 25,9%.

Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 2,4%, в т.ч. производство пищевых продуктов — на 4,9%. В пищевой промышленности самый большой рост отмечен в производстве какао, шоколада и кондитерских изделий — на 29,2%, мяса – на 29,5%, парной свинины, в т.ч. для детского питания — на 35,1%. Сократилось производство колбасных изделий на 16,3%, кофе (без кофеина и жареного) — на 29,9%.

Среди других обрабатывающих производств больше всего увеличился выпуск постельного белья – 1,5 раза, матрасов (кроме матрасных основ) — в 1,8 раза, лекарственных препаратов — в 1,6 раза.

Кроме того, производство электрической энергии, газа и пара; кондиционирования воздуха снизилось на 5%.

Алексей Белянин