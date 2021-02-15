К краснодарскому оператору связи «Дэником» подан иск о банкротстве

В арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление московского АО «Мегалабс» о признании АО «Дэником» несостоятельным, сообщает “Ъ-Юг”. Ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать с АО «Дэником» в пользу истца 933 млн руб., решение вступило в силу.

АО «Дэником» входит в телекоммуникационный холдинг Danycom, который предоставляет услуги виртуального мобильного оператора Danycom.Mobile, работающего на базе сетей Tele2. Из материалов дела суда следует, что задолженность АО «Дэником» возникла вследствие выдачи гарантии по обязательствам другой структуры оператора связи, ООО «Дэни Колл».

В свою очередь, задолженность ООО «Дэни Колл» перед АО «Мегалабс» в сумме 933 млн руб. возникла по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику. В конце прошлого года АО «Мегалабс» также обратился с иском в суд по поводу банкротстве компании «Дэни Колл».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, «Дэни Колл», регулярно не исполняет обязательства по выплате дохода по выпущенным облигациям. Совет директоров ПАО «Дэникомо групп» принял решение подать в арбитражный суд заявление о банкротстве «Дэни Колл», однако этого сделано не было.

Андрей Ульченко