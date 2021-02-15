Краснодарское АО «Дэником» может быть признано банкротом

В арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление московского АО «Мегалабс» о признании АО «Дэником» (Краснодар) несостоятельным, сообщает сайт суда. Ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать с АО «Дэником» в пользу заявителя 933 млн руб., решение вступило в силу.

Краснодарское АО «Дэником» входит в телекоммуникационный холдинг Danycom, который предоставляет услуги виртуального мобильного оператора Danycom.Mobile, работающего на базе сетей Tele2. По данным суда, крупная задолженность АО «Дэником» возникла вследствие выдачи гарантии по обязательствам другой структуры холдинга, ООО «Дэни Колл». В свою очередь, долг ООО «Дэни Колл» перед АО «Мегалабс» в сумме 933 млн руб. возник по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику. Ранее ООО «Дэни Колл» демонстрировало внушительную выручку и значительные темпы роста прибыли: в 2019 году оборот общества составил 7,3 млрд руб., прибыль – 126 млн руб., что в 40 раз выше показателя 2018 года. Сейчас ООО «Дэни Колл» также может быть признано несостоятельным, заявление АО «Мегалабс» о банкротстве должника поступило в арбитражный суд Краснодарского края в конце 2020 года.

Анна Перова, Краснодар