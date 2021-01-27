Краснодарский мобильный оператор Danycom в 16-й раз допустил дефолт по облигациям ООО «Дэни Колл» не выплатило доход по ценным бумагам в сумме 1,2 млн рублей

Краснодарская компания «Дэни Колл», входит в «Дэникомо групп» (бренд Danycom), не исполнил обязательства по выплате дохода по облигациям серии КО-П01 за седьмой купонный период. Об этом сообщается на ресурсе «Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс». Компания не перечислила 1,2 млн руб.

Это уже не первый дефолт, допущенный «Дэни Колл», компания не исполняла свои обязательства 15 раз, начиная с октября 2020 года. 29 октября на сайте Центра раскрытия корпоративной информации появилось сообщение о наличии у ООО «Дэни Колл» признаков банкротства. Тогда же, как сообщал «Деловой Петербург», совет директоров ПАО «Дэникомо групп» принял решение подать в арбитражный суд заявление о банкротстве «Дэни Колл», однако соответствующих дел в Картотеке арбитражных дел в данный момент не зарегистрировано.

Как ранее сообщал “Ъ”, в августе прошлого года с исками в суд к «Дэни Колл» обратились МТС и дочка «Мегафона» АО «Мегалабс». Общая сумма претензий составила 1,3 млрд руб. Иск от МТС касается межоператорских расчетов, связанных с маршрутизацией интернет-трафика, а иск от «Мегалабс» возник по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети контрагента, заявили тогда в пресс-службе Danycom.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дэни Колл» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Стопроцентным собственником общества является ПАО «Дэникомо групп». Выручка от продажи компании в 2019 году составила 7,3 млрд руб., прибыль – 126 млн руб.

ГК Danycom – международный телекоммуникационный холдинг. В группу входят Danycomo – международная коммуникационная платформа, предоставляющая полный комплекс онлайн-услуг для B2C и B2B, а также виртуальный мобильный оператор Danycom.Mobile, работающий на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO.

Как отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, «Дэни Колл», очевидно, испытывает определенные трудности, связанные с обслуживанием долга. «К сожалению, в открытых источниках доступна информация об операционной и финансовой деятельности общества только по 2019 год. А по МСФО – и вовсе по 2018 год. Итоги 2020 года пока нигде не опубликованы», - отметил он.

Эксперт указывает на то, что в 2019 году чистые активы общества были равны 582 млн руб., а денежный поток уже тогда был отрицательным и составлял - 66 млн руб. «Долговая нагрузка росла все последние годы весьма высокими темпами. Долгосрочные обязательства компании в 2017 году составляли 221 тыс. рублей, в 2018 году – уже 3,8 млн руб., а по итогам 2019 года дошли до 1 млрд руб. Краткосрочные обязательства за эти же периоды выросли с 1,1 млрд руб. в 2017 году до 2,1 млрд руб. в 2019 году. И хотя мы не знаем результатов работы компании в 2020 году, можно сделать осторожное предположение, что в свете общеизвестных проблем долговая нагрузка на ООО «Дэни Колл» увеличилась еще больше, что и не позволило ей своевременно и качественно обслуживать свои обязательства», - сообщил господин Коренев.

По его мнению, 1 млрд руб. долгосрочных обязательств при стоимости чистых активов в 582 млн руб. и оценочной стоимости всей компании в 1,7 – 2,1 млрд руб. – достаточно серьезная ситуация.

Андрей Ульченко