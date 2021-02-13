Штаммы заходят на второй круг

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала повторные заражения новыми штаммами коронавируса. Сообщения об этом приходят из ЮАР. Ученые выясняют, насколько переболевшим хватает иммунитета. Вместе с тем, как отмечают в ВОЗ, большинство вакцинированных людей переносит заболевание в легкой форме. Мутировавшие разновидности COVID-19 впервые обнаружили в Великобритании и ЮАР в декабре прошлого года. Они более агрессивны по сравнению с первоначальным штаммом. Но, по словам ученых, отличить повторное заражение от длительного течения инфекции очень сложно. И это затрудняет исследования.

Высокая степень заразности нового вируса приводит к росту числа заболевших в тяжелой форме, отмечает врач-иммунолог Владимир Болибок. Но есть и другие причины обеспокоенности ВОЗ. «Обеспокоенность ВОЗ и других органов здравоохранения в странах связана с тем, что после некоторого спада идет снова повышение, приходится вводить локдаун, а это очень сильно бьет по экономике.

Как правило, повторное заражение связано с тем, что меняется структура, и те антитела, которые остались у людей от предыдущего заболевания, не защищают от заражения новым штаммом.

Но у коронавируса есть и другие белки, которые не так быстро меняются. Поэтому имеющийся постинфекционный иммунитет в какой-то мере уменьшает вероятность развития тяжелых осложнений. У людей, не имеющих иммунитет ни к новому, ни к старому штамму, конечно, заболевание будет развиваться по полной. Поскольку одновременно заражается большее количество людей, то и тяжелых форм заболевания становится больше»,— пояснил Болибок.

Как ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, существующие вакцины защищают от нового британского штамма коронавируса. Но на прошлой неделе ученые из Кембриджского университета выявили опасные мутации COVID-19, которые снижают эффективность вакцины в 10 раз. Правда, исследовали только образцы крови привитых препаратом Pfizer, которые переболели новым штаммом вируса. Сейчас главная задача для разработчиков вакцин — быстро отслеживать все изменения вируса и фиксировать их, говорит заведующий лабораторией НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, заместитель гендиректора по науке компании «Ниармедик» Анатолий Суслов:

«Конечно, это РНК-вирус, и понятно, что он может часто мутировать. Вероятность появления вариаций, которые будут ускользать от вакцинного контроля, тоже очень предсказуема. Даже одна точная мутация может изменить белок, антиген так, что он перестает распознаваться вакцинными антителами. Вопрос в самой конструкции вакцины. Требуется очень высокий уровень квалификации разработчиков, нужно, чтобы она была достаточно универсальной.

Все зависит от того, насколько этот антиген, против которого будет вырабатываться иммунитет, похож на антиген нового вируса. Когда разрабатывается вакцина, это должно происходить параллельно с разработкой тест-системы против данного антигена, причем той, которая выявляет именно протективные антитела. Так было сделано в Институте им. Гамалеи. Потому что, если вы сделали вакцину, у которой великолепные антитела, но не против данного измененного антигена, похожего на натуральный, то она будет плохо защищать».

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«Надо понять, какая мутация является ускользающей и опасной. Речь идет об эпидемиологических исследованиях. Как только будет установлено, что данная мутация опасна, это учтут при создании нового варианта вакцины, и последняя будет эффективна. Скорость мутации заложена в самом вирусе, это его генетическая особенность. Их может быть несколько в день у одного носителя. Но те, которые становятся исключительно патогенными, достаточно редки. Сам вирус тоже приспосабливается к хозяину, ведь его задачей не является убийство носителя.

Если мы видим, что появляется штамм, ускользающий от вакцины, за ним нужно сразу наблюдать, и если он становится доминирующим, против него нужно сразу же делать вакцину»,— резюмирует Суслов.

На днях Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый британский штамм коронавируса зафиксирован в 86 государствах, и его распространение расширяется. Но директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил в минувший четверг, что распространение мутировавших вариантов COVID-19 не приведет к началу новой пандемии.

Юлия Жданова