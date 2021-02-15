Глава МИД Белоруссии: Россия не ставила ультиматумов по конституции

Москва не выдвигала Минску условий по конституционной реформе и другим изменениям во время переговоров на фоне протестов, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. По его словам, страны не вмешиваются во внутренние дела друг друга.

«Никогда (Россия не настаивала на каких-то условиях.—“Ъ”). Президент (Александр.—“Ъ”) Лукашенко информировал о своих переговорах, проходивших некоторое время назад в Сочи с президентом России, и у меня было много встреч с моим коллегой Сергеем Лавровым. Никогда российская сторона не ставила ультимативный вопрос, что, мол, вы должны провести конституционную реформу, провести какие-то изменения и так далее, и тому подобное. Они всегда говорили о том, что это выбор белорусского народа. И мы ценим такую позицию»,— заявил господин Макей в интервью РБК.

По его словам, в России сейчас начинается повторяться белорусская ситуация, «технологии практически идентичны». «Поэтому мы считаем, что нам нужно держаться вместе, но никогда у нас не было такого, чтобы одна сторона пыталась вмешаться во внутренние дела другой стороны»,— заявил Владимир Макей.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин должны встретиться в конце февраля. По информации “Ъ”, они могут обсудить предоставление Россией нового кредита Белоруссии в размере $3 млрд. Глава МИД Белоруссии заявил, что главы государств могут обсуждать и вопросы финансов и кредитов, но «это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи».

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».