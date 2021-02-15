Тиньков заявил о своем нежелании заниматься бизнесом

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков заявил, что не намерен заниматься новыми бизнес-проектами в будущем. По его словам, после перенесенной операции по пересадке костного мозга он стал больше заинтересован в наследии, которое он оставит после себя.

«Я пересмотрел свой подход к жизни: время было разбрасывать камни, время собирать. Я не хочу и не буду делать больше никакой бизнес. Это вообще исключено»,— сказал господин Тиньков во время публичной беседы в Clubhouse (цитата по «Интерфаксу»). Он сказал, что ему теперь важно, «что после меня останется».

Говоря о своем наследии, господин Тиньков описал основываемый его семьей фонд борьбы с лейкемией. «Я бы хотел поменять принципиально систему гематологии в России и кровяных раков»,— сказал он. По словам предпринимателя, сейчас в России от лейкемии умирает примерно 5 тыс. человек в год. «Если через три года будет не пять тысяч умирать, а тысяча, а четыре я и мой фонд будет спасать, это для меня круто»,— сказал господин Тиньков.

Олег Тиньков отметил, что уже пять лет не занимается операционной деятельностью Тинькофф-банка. При этом он отметил, что намерен оставаться визионером и акционером компании. «Мне, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я все, я на пенсии».

В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил, что в октябре 2019 года у него была диагностирована острая форма лейкемии. В рамках лечения ему пересадили стволовые клетки. После этого он объявил о планах создать Фонд семьи Тиньковых, который занимался бы популяризацией донорства в России и борьбой с раком крови. В январе 2020 года TCS Group конвертировала акции, принадлежащие трастам семьи Олега Тинькова, и тем самым снизила его долю голосующих акций с 84% до 35%.

О вознаграждениях для ключевых сотрудников Тинькофф-банка — в материале “Ъ” «Олег Тиньков поделится с менеджментом».