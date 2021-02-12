Суд по делу Навального о клевете продолжится 16 февраля

Бабушкинский районный суд Москвы продолжит слушание дела в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко 16 февраля. Заседание 12 февраля с учетом перерывов продлилось почти 11 часов.

Первое заседание прошло 5 февраля. Оно было завершено по ходатайству прокурора, но после того как адвокаты Алексея Навального ходатайствовали о демонстрации заявления господина Артеменко. Алексей Навальный утверждал, что потерпевший ветеран не составлял заявление сам. Вечером 12 февраля Алексей Навальный ходатайствовал о проведении почерковедческой экспертизы, однако судья ходатайство не удовлетворила. Слушания завершились после допроса Алексея Навальный. Господин Артеменко от участия в процессе отказался.

2 июня Алексей Навальный прокомментировал в соцсетях видеоролик RT с выступлением в поддержку поправок в Конституцию. Одним из участников видео был господин Артеменко. Оппозиционер назвал участников видео командой продажных холуев, позором страны и людьми без совести. После этого против политика возбудили уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Алексей Навальный не признает вину.

О ходе второго дня слушаний по делу о клевете — в онлайн-трансляции “Ъ”.