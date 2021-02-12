Ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе по делу Навального

Ветеран Игнат Артеменко, проходящий потерпевшим по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете, отказался от дальнейшего участия в процессе. Сегодня, 12 февраля, Бабушкинский районный суд Москвы возобновил слушание дела. Первое заседание прошло 5 февраля, тогда господин Артеменко принимал участие по видеосвязи. Сегодня ветеран не участвует в заседании.

В ходе заседания прокурор Екатерина Фролова заявила о ходатайстве потерпевшего . «Мне стало плохо из-за продолжающихся оскорблений со стороны подсудимого Навального. Прошу дать оценку его действиям со стороны законодательства»,— читает прокурор ходатайство Игната Артеменко. «Я отказываюсь от дальнейшего участия по данному уголовному делу… Прошу суд вынести справедливое решение по данному делу»,— зачитала далее прокурор.

Кроме того, госпожа Фролова попросила приобщить к делу заключение врача из 107 поликлиники Москвы. В этом документе говорится, что господин Артеменко является инвалидом первой группы, инвалидом ВОВ, что у него есть хронические болезни. Врач сделала заключение, что участие в допросе Игнату Артеменко не рекомендовано. Прокурор добавила: «Вызов скорой был осуществлен после тех высказываний, которые были совершены Навальным». Она отдала документы судье. Судья передала их защите господина Навального.

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2 июня Алексей Навальный в соцсетях прокомментировал видеоролик RT, в котором разные люди выражают поддержку поправкам к Конституции. Среди участников был ветеран Игнат Артеменко. Оппозиционер назвал участников видео командой продажных холуев, позором страны и людьми без совести.

Подробнее о ходе второго заседания по делу Алексея Навального о клевете — в онлайн-трансляции “Ъ”.