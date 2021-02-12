КПРФ выдвинула кандидата в спикеры Ярославской областной думы

Ярославское региональное отделение КПРФ определилось с кандидатом

Кандидатом на должность председателя Ярославской областной думы от КПРФ будет выдвинут депутат облдумы Александр Воробьев, сообщили «Ярновости» со ссылкой на информацию, полученную от самого Александра Воробьева. Он рассказал, что уже подал в думу необходимые документы.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что выборы нового председателя облдумы пройдут 16 февраля на заседании областного парламента тайным голосованием. Выборы проводятся в связи с тем, что прежний председатель областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря 2020 года.

Представитель КПРФ стал вторым кандидатом на должность спикера областного парламента. Первым на должность председателя облдумы 3 февраля был выдвинут от «Единой России» Михаил Боровицкий, который сейчас занимает должность председателя думского комитета по аграрной политике.

Антон Антонов