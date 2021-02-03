Ярославские единороссы выдвинули Михаила Боровицкого на пост спикера облдумы

Сегодня, 3 февраля в Ярославле президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» поддержал выдвижение на должность председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого, сообщается на официальном сайте партии. Ранее Михаил Боровицкий был выдвинут на пост спикера фракцией единороссов в облдуме.

В настоящее время Михаил Боровицкий является депутатом областной думы и занимает должность председателя думского комитета по аграрной политике. Он уже был председателем областного парламента с 2013 года по 2018 год. Ранее он работал заместителем губернатора Ярославской области и главой Первомайского района.

Пока не сообщается о выдвижении кандидатов на место спикера облдумы от других политических партий. Кроме «Единой России» в Ярославской областной думе имеют своих представителей партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России».

“Ъ-Ярославль” сообщал, что выборы нового председателя облдумы пройдут 16 февраля на заседании областного парламента тайным голосованием. Выборы проводятся в связи с тем, что прежний председатель областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря 2020 года.

Антон Антонов