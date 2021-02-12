Instagram озаботился hate speech

Instagram решил удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях. Об этом говорится в блоге социальной сети. Ранее за такое нарушение можно было получить лишь временный бан. В администрации Instagram пояснили, что под оскорбительные высказывания, в частности, подпадут сообщения, разжигающие вражду на религиозной или расовой почве. Ужесточение правил произошло после того, как футболисты «Манчестер Юнайтед» получили волну расистских оскорблений в директе. В конце января они проиграли один из матчей.

Удастся ли Instagram таким способом искоренить оскорбления в личных сообщениях? И у кого будет доступ к перепискам? Гендиректор Tazeros.com Артур Хачуян уверен, что соцсеть таким образом просто пытается получить больше персональных данных пользователей.

«Чисто теоретически, конечно, Instagram может такое сделать.

Дело в том, что все эти люди просто понаделают фейков для того, чтобы отправлять сообщения.

Редко кто-то со своих официальных страниц пишут оскорбления. А то, что Instagram имеет доступ к этим личным перепискам, ни для кого никогда не было секретом. Более того, он использует эту информацию для рекламного ремаркетинга. Но с проблемой с hate speech внутри социальной сети, я думаю, справиться просто невозможно, потому что люди такие»,— сказал Артур Хачуян.

Instagram попросил другие компании и неправительственные организации поддержать ее усилия по борьбе с ненавистью и расизмом на платформе.

Однако в данном случае речь идет не только о том, что личные сообщения пользователей попадут в чьи-то руки, но еще и о цензуре в соцсетях, говорит начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд: «Это просто очередной сигнал людям: если вы пользуетесь каким-то сервисом, неважно, платно или бесплатно, ваши данные и все, что вы там отправляете, вам могут не принадлежать. По сути, в любой момент они могут быть просмотрены автоматизированной системой.

Хочется сослаться на другой стартап, который успешно существует на Западе, это умные дверные звонки. Долгое время тиражировалась информация, что все происходит автоматически, что нейросеть сама определяет, хороший человек подошел к двери или плохой. А потом вскрылось, что для обучения этой нейросети компания использовала подрядчиков в одной из стран СНГ, которая мало того что имела доступ ко всем данным, ко всем записям этих звонков, так еще и делилась друг с другом забавными моментами и приколами. Компания очень сильно сожалела об этом. Рано или поздно при введении подобной модерации у Instagram тоже вскроется нюанс, потому что откуда набрать модераторов, которые будут понимать русский язык? Очевидно, есть страны, которые это поддерживают. И боюсь, история повторится.

Здесь на первое место выходит некая форма цензуры. Что считать оскорблением в данном случае? Понятно, что использование ненормативной лексики — это одно. А если я оскорбляю чувства человека, ведь стоит экстраполировать опыт не только на наше мировоззрение, но и на весь мир.

Само по себе оскорбление довольно размытое понятие. И, по-моему, его конкретизировать здесь никто не собирается.

Но чтобы бороться с этой проблемой, единственное рабочее средство, которое приходит на ум (не скажу, что я его однозначно поддерживаю и рекомендую, но оно работает),— это вход в интернет по паспорту. Когда анонимность исчезает, появляется, по сути, персональная ответственность за сказанное и сделанное в сети, то пыл уходит».

В Instagram добавили, что отключат в том числе новые учетные записи, которые будут создаваться для обхода ограничений на отправку сообщений.

С июля по сентябрь прошлого года Instagram принял меры в отношении 6,5 млн случаев разжигания ненависти на платформе, в том числе в личных сообщениях. Почти в 100% случаев они были обнаружены после жалоб пользователей.

Анна Никитина