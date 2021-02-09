Facebook объявил «войну» коронафейкам

Facebook будет удалять фейки о коронавирусе и вакцинах. Социальная сеть объявила о новых правилах модерации. Компания пояснила, что провела консультации с ведущими медицинскими организациями, в том числе с ВОЗ, и по итогам переговоров расширила список ложных утверждений, относящихся к COVID-19. Так, например, в перечень запрещенных фраз добавлены утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился из-за него, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм.

С этой недели все подобные посты будут удаляться, и авторы вряд ли смогут оспорить это решение, пояснил генеральный директор Tazeros.com Артур Хачуян:

«Facebook достаточно давно уже тестирует подобные алгоритмы. В Instagram это делается, например, с помощью сторонних проверенных наблюдателей. Бывает иногда, что материал удален из-за недостоверности фактов, и есть ссылка на проверяющую компанию. Думаю, что здесь будет примерно то же самое, но это делается скорее не из-за достоверности данных, а из-за вакцинации. Если почитать российские СМИ, то каждый день они публикуют информацию о том, сколько человек умерло от вакцины Pfizer, точно так же как CNN каждый день публикует информацию о летальных случаях от “Спутник V”.

Это просто ежедневная борьба за рынок.

Facebook славится тем, что любит удалять людей безвозвратно, и возможности с ними как-то списаться нет. Самый хороший вариант — подать в суд, тогда компания пойдет на контакт».

Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть будет публиковать ссылки на ресурсы органов здравоохранения с подробной информацией о вирусе, а также о том, как и где можно записаться на прививку. Сначала сервис будет запущен в США, но затем компания планирует распространить его и на другие страны. Facebook вынужден пойти на эти меры даже в ущерб собственным коммерческим интересам, отметил независимый эксперт в области social media Андрей Михайлюк:

«Бизнес-модель работы Facebook: чем больше пользователей пришло и провело там времени, там больше соцсеть заработает на рекламе. Соответственно, с точки зрения прямого влияния на доходы, компании невыгодно удалять комментарии, ей нужно, чтобы пользователи продолжали спорить друг с другом до потери пульса, генерировать комментарии, и с каждым обновлением страниц видеть все новую и новую рекламу, за которую рекламодатели платят Facebook.

Политику соцсети можно охарактеризовать как for greater good — поддерживать миссию, что у компании нет непроверенной информации, что она позитивно влияет на человечество.

И с точки зрения ВОЗ позитивное влияние на человечество — это прививаться. Соответственно, Facebook может модерировать все подряд и расширять какие-то темы для этого. Выгодна ли такая политика компании? Нет, это приводит к тому, что у них снижается доход, они делают это исключительно под давлением общественности».

Компания Facebook заявила, что потратит около $120 млн на помощь органам здравоохранения и неправительственным организациям в распространении информации о вакцинах и медицине. Весной прошлого года соцсеть сообщала, что только за один месяц обнаружила 50 млн единиц контента с дезинформацией о COVID-19. На такие материалы Facebook поставил соответствующие метки, чтобы пользователи не кликали на них. Также модераторы удалили несколько миллионов нерекламных постов, которые продвигали продажу защитных масок, антисептиков, дезинфицирующих салфеток и тестов на COVID-19. Под блокировку в Twitter в середине января попал аккаунт российской вакцины «Спутник V». Позднее соцсеть объяснила свои действия необходимостью защиты учетной записи от возможного взлома.

Светлана Белова