Марии Колесниковой предъявили обвинение в заговоре и создании экстремистской организации в Белоруссии

Члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой предъявили еще два обвинения, сообщил штаб экс-претендента в президенты Белорусиии Виктора Бабарико. Госпожу Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК БР), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК БР).

Те же обвинения предъявлены адвокату Максиму Знаку. Господин Знак и госпожа Колесникова сейчас находятся в СИЗО по обвинению в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

«Мы и защита Марии и Максима уверены: это исключительно политическое преследование. Обвинения не имеют под собой законных оснований»,— прокомментировали новые обвинения в штабе Виктора Бабарико. Госпожа Колесникова была координатором предвыборного штаба господина Бабарико.

Мария Колесникова была задержана и арестована в начале сентября 2020 года. В январе 2021 года суд продлил срок ее ареста до 8 марта. Уголовное дело о призывах к захвату власти было возбуждено после создания координационного совета оппозиции по поручению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

О задержании Марии Колесниковой — в материале “Ъ” «И удалилась в сторону горя».