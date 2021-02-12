Пандемия все спишет

Комитет Госдумы по местному самоуправлению поддержал правительственный законопроект, позволяющий освобождать чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения, совершенные «по вынуждающим обстоятельствам». К таким обстоятельствам члены комитета относят пандемию коронавируса, из-за которой чиновники не могут вовремя подавать сведения о доходах и сообщать о конфликте интересов. Кроме того, депутаты считают, что законопроекту нужно придать обратную силу, чтобы срок освобождения от ответственности начинался с 1 марта 2020 года.

Комитет Госдумы по местному самоуправлению дал положительное заключение на внесенный правительством в декабре 2020 года законопроект, предусматривающий освобождение представителей властей от ответственности за вынужденное нарушение антикоррупционных запретов.

Напомним, эта инициатива предусматривает освобождение от наказания в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признаются следствием «находящихся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть». Это, в частности, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, а также запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

Поправки вносятся в несколько законов и распространятся на судей, депутатов всех уровней, сенаторов, членов избиркомов с правом решающего голоса, сотрудников таможни, прокуратуры, Банка России, военнослужащих, глав муниципалитетов и местных администраций, госслужащих и т. д.

Определять, действительно ли человек не смог выполнить антикоррупционные правила в силу непреодолимых обстоятельств, будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению.

В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного президентом еще в июне 2018 года.

Комитет по местному самоуправлению как соисполнитель по этому законопроекту поддержал документ, подчеркнув его актуальность во время пандемии и вызванных ею ограничений. Как поясняют депутаты, несмотря на то что в апреле 2020 года президент из-за коронавируса перенес своим указом срок подачи деклараций о доходах с апреля на август, для большого круга лиц этот срок устанавливается в федеральных законах и не может быть изменен указом. Законопроект же позволяет подать сведения в течение месяца после прекращения внезапных обстоятельств.

При этом, говорится в заключении, в проекте необходимо также учитывать, что в условиях, когда органы власти закрыты или переведены на удаленную работу, обязанность уведомить работодателя о невозможности исполнить требования законов с приложением документов, подтверждающих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, тоже может вызвать затруднение. Поэтому комитет предлагает разработать форму уведомления на бумажном носителе, представляемую в случае невозможности исполнить антикоррупционные требования.

Кроме того, депутаты считают возможным «в сложившихся обстоятельствах при принятии этого законопроекта рассмотреть возможность придания ему обратной силы и распространить его действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года».

Воздержавшийся при голосовании член комитета Денис Парфенов (КПРФ) пояснил “Ъ”, что в проекте есть рациональное зерно, так как депутаты, особенно муниципальные, часто становятся жертвами «нашего бюрократического государства». С другой стороны, проблема коррупции в российском обществе стоит остро, а эта инициатива выглядит как уступка коррупционерам, отметил коммунист. Ранее о том, что риск использования новых норм для ухода от ответственности действительно существует, говорил “Ъ” и управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Профильный комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции правительственный законопроект пока не рассматривал. Как сообщили “Ъ” в комитете, в повестке ближайшего заседания его тоже нет, а согласно примерной программе работы, документ планируется рассмотреть в марте.

Мария Макутина