Пандемия все спишет

Комитет Госдумы по местному самоуправлению поддержал правительственный законопроект, позволяющий освобождать чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения, совершенные «по вынуждающим обстоятельствам». К таким обстоятельствам члены комитета относят пандемию коронавируса, из-за которой чиновники не могут вовремя подавать сведения о доходах и сообщать о конфликте интересов. Кроме того, депутаты считают, что законопроекту нужно придать обратную силу, чтобы срок освобождения от ответственности начинался с 1 марта 2020 года.
Комитет Госдумы по местному самоуправлению дал положительное заключение на внесенный правительством в декабре 2020 года законопроект, предусматривающий освобождение представителей властей от ответственности за вынужденное нарушение антикоррупционных запретов.
Напомним, эта инициатива предусматривает освобождение от наказания в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признаются следствием «находящихся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть». Это, в частности, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, а также запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.
Поправки вносятся в несколько законов и распространятся на судей, депутатов всех уровней, сенаторов, членов избиркомов с правом решающего голоса, сотрудников таможни, прокуратуры, Банка России, военнослужащих, глав муниципалитетов и местных администраций, госслужащих и т. д.
В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного президентом еще в июне 2018 года.
Комитет по местному самоуправлению как соисполнитель по этому законопроекту поддержал документ, подчеркнув его актуальность во время пандемии и вызванных ею ограничений. Как поясняют депутаты, несмотря на то что в апреле 2020 года президент из-за коронавируса перенес своим указом срок подачи деклараций о доходах с апреля на август, для большого круга лиц этот срок устанавливается в федеральных законах и не может быть изменен указом. Законопроект же позволяет подать сведения в течение месяца после прекращения внезапных обстоятельств.
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При этом, говорится в заключении, в проекте необходимо также учитывать, что в условиях, когда органы власти закрыты или переведены на удаленную работу, обязанность уведомить работодателя о невозможности исполнить требования законов с приложением документов, подтверждающих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, тоже может вызвать затруднение. Поэтому комитет предлагает разработать форму уведомления на бумажном носителе, представляемую в случае невозможности исполнить антикоррупционные требования.
Кроме того, депутаты считают возможным «в сложившихся обстоятельствах при принятии этого законопроекта рассмотреть возможность придания ему обратной силы и распространить его действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года».
Воздержавшийся при голосовании член комитета Денис Парфенов (КПРФ) пояснил “Ъ”, что в проекте есть рациональное зерно, так как депутаты, особенно муниципальные, часто становятся жертвами «нашего бюрократического государства». С другой стороны, проблема коррупции в российском обществе стоит остро, а эта инициатива выглядит как уступка коррупционерам, отметил коммунист. Ранее о том, что риск использования новых норм для ухода от ответственности действительно существует, говорил “Ъ” и управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
Профильный комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции правительственный законопроект пока не рассматривал. Как сообщили “Ъ” в комитете, в повестке ближайшего заседания его тоже нет, а согласно примерной программе работы, документ планируется рассмотреть в марте.
Прокуроры уличили депутатов в недостоверности
Прокуратура Волгоградской области вынесла представление спикеру облдумы Александру Блошкину из-за недостоверных сведений о доходах и имуществе парламентариев. По итогам плановой проверки нарушения антикоррупционного законодательства обнаружились в декларациях 11 из 38 депутатов, которые подали недостоверные сведения о доходах, имуществе и участии в коммерческой деятельности. Искажение сумм варьируется от 33 тыс. до 7 млн руб. Кроме того, два депутата не сообщили об участии в управлении некоммерческими организациями, а еще двое трудоустроили помощниками собственных жен с окладом более 40 тыс. руб. ежемесячно.
«Помимо очевидного конфликта интересов, жены-помощники одновременно трудились по основному месту работы, а одна из них также являлась индивидуальным предпринимателем»,— сообщили в прокуратуре. Имен депутатов, нарушивших законодательство, там не раскрыли, сославшись на закон о персональных данных. По сведениям “Ъ”, среди нарушителей есть представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».
Лидер фракции единороссов Михаил Струк отказался от комментариев для “Ъ”. Заместитель главы фракции КПРФ Алексей Буров сообщил, что представление прокуратуры пока не обсуждалось на профильной комиссии, но «как минимум депутатам внесут предупреждение». А председатель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников предположил, что в декларациях могли быть технические ошибки: «Прокуратура — не окончательный орган, она не может ставить точку в таких документах. Ошибки у нее тоже случаются».