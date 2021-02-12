Дальнему Востоку пора заугляться

Чтобы обслужить перспективные объемы отгрузок с угольных месторождений Дальнего Востока, ОАО РЖД нужно сверх плана вложить 700 млрд руб. в участок Тында—Ванино. Для вывоза дополнительных 57 млн тонн железнодорожники предлагают сократить квоту Кузбасса и дать преференции грузоотправителям с Дальнего Востока. Найти средства на новые стройки в ОАО РЖД планируют с помощью ряда решений, от инвестиционных тарифов до концессий. Однако эксперты называют завышенными оценки и потенциального роста объема перевозок угля, и масштабов необходимых работ.

ОАО РЖД по поручению вице-премьера Юрия Трутнева оценило размер мероприятий, необходимых для вывоза с новых месторождений ДФО всех заявленных объемов продукции, следует из документов, с которыми ознакомился “Ъ”.

Как отмечают в монополии, сейчас в базе второго этапа развития Восточного полигона учтено только 13,4 млн тонн грузов с Эльгинского месторождения (принадлежит «А-Проперти» Альберта Авдоляна) с 2025 года, хотя производителем заявлены 30 млн тонн с 2025 года и 50 млн тонн в 2030-х годах. Объемы Сугодинско-Огоджинского месторождения (25% у «Ростеха», 75% — у компании Екатерины Лапшиной, ранее управлявшей активами господина Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева), заявленные на уровне 20 млн тонн в 2025–2030 годах, не учтены в планах по Восточному полигону вообще.

Таким образом, по оценке ОАО РЖД, дополнительные объемы угля с месторождений ДФО, не укладывающиеся в имеющиеся планы по развитию Восточного полигона до 2024 года, могут достичь 56,6 млн тонн. В ОАО РЖД комментариев не дали, угольщики ДФО не ответили на запросы “Ъ”.

Для вывоза новых объемов ОАО РЖД предлагает дополнительно развить участок БАМа Тында—Комсомольск—Ванино, построив 956 км дополнительных главных путей и электрифицировав 1,7 тыс. км трассы.

Также предусмотрено строительство моста через Амур и нового Кузнецовского тоннеля. Эти мероприятия, по расчетам ОАО РЖД, обойдутся в 700 млрд руб. без учета внешнего энергоснабжения участка Тында—Комсомольск и потенциальной потребности в развитии портов Ванино-Совгаванского узла. Также ОАО РЖД предлагает рассмотреть восстановление первоначальной структуры грузопотоков, запланированных в первом этапе Восточного полигона.

Эта структура предполагала, что будет меньше грузов Кузбасса, а больше — с дальневосточных месторождений. Тогда перевозка угля из Кузбасса сократится до 39,5 млн тонн (ОАО РЖД уже предлагало сократить ее на 11 млн тонн, до 42 млн тонн, см. “Ъ” от 18 сентября 2020 года). Однако это позволит дополнительно вывезти лишь 16,6 млн тонн с Эльги, а вывоз с Огоджи обеспечен не будет. Также монополия предлагает предусмотреть приоритет грузоотправителей ДФО, скорректировав правила недискриминационного доступа (с 2020 года по ним распределяются дефицитные мощности Восточного полигона). ОАО РЖД уже обратилось в Минтранс с предложением корректировок — в частности, введения приоритета для коксующегося угля и продукции малого бизнеса. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что решение по этим предложениям пока не принято.

Лишних 700 млрд руб. в долгосрочной инвестпрограмме ОАО РЖД нет. Эта сумма лишь немногим уступает суммарным инвестициям во второй этап Восточного полигона. Для того чтобы ее собрать, ОАО РЖД предлагает целый ряд мер, в том числе предоставление льготы по налогу на имущество, введение на участке Тында—Ванино условия ship-or-pay, дополнительного инвестиционного тарифа в 0,25 руб. за тонно-км с 2026 года (сейчас порядка 0,38 руб., подсчитали собеседники “Ъ”), привлечение частных инвесторов к выкупу вечных бондов ОАО РЖД, а также использование обсуждаемого сейчас механизма дальневосточной концессии. Она, объяснял в январе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, отличается от стандартной тем, что расходы по процентам, которые несет государство, перекладываются на бенефициаров инфраструктуры в виде инфраструктурного сбора, который те начинают платить, после того как объект запустится.

На наполеоновские планы по развитию угольной отрасли ДФО, отмечает Максим Худалов из АКРА, ОАО РЖД отвечает не менее наполеоновским запросом на инвестиции. Он предполагает, что последует торг, который выльется лишь в некоторое увеличение инвестиций в развитие Восточного полигона. Он напоминает, что пока никто не понимает, как будет работать система «углеродных налогов» в ЕС и Китае, а поэтому вряд ли государство сделает серьезную ставку на уголь — а именно об этом и идет речь в данной концепции.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин