Россияне стали скупать подержанные смартфоны

Спрос на подержанные смартфоны в стране за прошлый год рос на 16%, подсчитали в «Авито». Это в четыре раза быстрее, чем у официальных продавцов новых гаджетов. За год россияне купили 2,3 млн подержанных телефонов по средней цене 6,2 тыс. руб., а самым популярным брендом площадки оказался iPhone, спрос на который вырос на 19%.

По итогам 2020 года продажи подержанных смартфонов в России выросли на 16% в штучном выражении, сообщили в «Авито». По подсчетам компании, за год россияне купили 2,3 млн таких телефонов, а самыми востребованными гаджетами стали iPhone, Samsung и Xiaomi, на которые пришлось 73% продаж.

При этом россияне приобретали подержанные смартфоны в среднем за 6,2 тыс. руб.— на 3% дороже, чем в прошлом году.

В частности, на iPhone пришлось 45% (+19% год к году) от всех продаж на сайте сервиса. Средняя цена покупки устройств этой марки составила 10 тыс. руб. На втором месте Samsung с долей 17% (+11% год к году) и средней ценой устройства 6 тыс. руб. Третьими по популярности стали смартфоны Xiaomi с аналогичной средней ценой. Доля китайского бренда составила 9% (+2% год к году), число покупок выросло на 42%. С 8% до 10% подросли продажи гаджетов Huawei, при этом смартфоны этого бренда подешевели на 21%, до 5,5 тыс. руб.

В конце декабря 2020 года статистикой продаж смартфонов ритейла поделилась группа «М.Видео—Эльдорадо»: в среднем по рынку за одиннадцать с половиной месяцев они выросли на 4% в штуках и 15% в деньгах. В число наиболее популярных производителей прошлого года, по статистике ритейла, у россиян входят Samsung, Honor, Xiaomi, Apple и Huawei.

Пандемия спровоцировала россиян покупать все больше мобильных устройств, среди которых не только смартфоны, но и планшеты, сообщал “Ъ” 13 января. В стране наблюдался хороший спрос на смартфоны, несмотря на негативные экономические тенденции, указывает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. «В условиях самоизоляции и удаленной работы спрос на смартфоны вырос в том числе из-за того, что эти устройства могли понадобиться как рабочий инструмент для работающих на удаленке. К тому же смартфоны потребовались как устройства для цифровых развлечений и потребления медиаконтента»,— объясняет он.

Никита Королев