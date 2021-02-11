В Краснодаре продажи внедорожников с пробегом выросли на 14%

В Краснодаре в январе 2021 года продали 798 автомобилей сегмента SUV (внедорожники) с пробегом. Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов аналитического агентства «Автостат Инфо».

Среди крупных городов РФ кубанская столица занимает седьмое место в этом сегменте. Больше всего внедорожников с пробегом в минувшем месяце продали в Москве (6400), Санкт-Петербурге (3173) и Новосибирске (1373). Всего в январе перепродажи автомобилей сегмент SUV составили 86 тыс. транспортных средств. Самыми популярными стали Lada 2121 Niva, Chevrolet Niva и Toyota Rav4.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в январе 2021 года продали 1207 новых автомобилей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи автобусов в Краснодаре в январе 2021 года упали на 56,7% - до 35 единиц.

Алексей Белянин