Депутаты выступили против «диктатуры карателей»

Фракция «Справедливая Россия» в ЗакСе Петербурга направила обращение на имя губернатора, в котором предложила ему отменить запрет на митинги в городе, указав на то, что спортивные и культурные массовые мероприятия активно проводятся. Непосредственно на вчерашнем заседании оппозиция раскритиковала подход властей к акциям протеста и жестким действиям сотрудников полиции и Росгвардии. Спикер Вячеслав Макаров традиционно предложил ставить силовикам памятники.

Эсеры в полном составе подписали обращение на имя губернатора Александра Беглова, у которого просят внести изменения в постановление правительства № 121 «О противодействии распространению коронавирусной инфекции». Депутаты отмечают, что при введении мер повышенной готовности дополнительные меры не должны ограничивать права и свободы граждан, в том числе право на мирный протест. «На наш взгляд, исходя из характера вносимых изменений, правительство руководствуется отнюдь не целями предупреждения распространения инфекции, а желанием ограничить конституционное право граждан на свободное выражение мнений»,— говорится в документе. Также парламентарии указали на то, что спортивные, культурные и зрелищные мероприятия уже разрешены.

3 февраля на заседании ЗакСа состоялся ряд выступлений, постоянно прерываемых спикером-единороссом Вячеславом Макаровым, на которых обсуждались прошедшие 23 и 31 января акции в поддержку Алексея Навального.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова подтвердила тезис, высказанный в обращении справедливороссов. «Вместо того чтобы разрешить людям мирно, без насилия высказывать свое мнение, что предусмотрено Конституцией, власть под самыми разными предлогами запрещает проведение любых оппозиционных акций»,— сказала она.

Вышедший к трибуне глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал власти за жестокие действия против демонстрантов. «Петербург стал зоной бесправия: жестокие задержания мирных граждан, избиение женщин, применение электрошокеров, демонстративное унижение в ответ на мирный протест, право на который гарантировано Конституцией. Понятие прав человека так же перестало существовать, как и понятие закона. Ночевки в автозаках и пыточные условия в отделах — это Петербург XXI века при президенте Путине и губернаторе Беглове»,— провозгласил он.

Депутат Максим Резник назвал отношения, сложившиеся между властью и обществом, антинародными. «В стране сложилась диктатура карателей, и эту систему настоящие народные депутаты поддерживать не могут. Все же помнят советский анекдот про сантехника, который говорит, что проблема не в кране — систему надо менять. Так вот из крана нашей системы течет грязь, кровь, ложь и яд»,— сказал господин Резник, после чего призвал Вячеслава Макарова перестать выключать микрофон тем, кто называет силовиков карателями. Спикер сразу выключил депутату микрофон, сказав, что они защитники. Развернувшийся к залу Максим Резник снисходительно согласился: «Да, они — защитники воров, коррупционеров и убийц».

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева отметила, что у граждан России градус недовольства очень высок, в том числе по причине принятия пенсионной реформы. Кроме того, она отметила отсутствие социальных лифтов для молодежи.

Глава эсеров Алексей Ковалев вышел и близко к тексту повторил содержание письма, которое его фракция направила губернатору. Вячеслав Макаров на это в очередной раз высказал свою идею фикс — ставить памятники полицейским и росгвардейцам. Господин Ковалев иронично заметил, что силовики скрывают свои жетоны на акциях и не представляются, поэтому «непонятно, кому ставить памятники».

Олег Дилимбетов