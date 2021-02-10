Недельная инфляция ускорилась до 0,2%

С начала года инфляция достигла 0,9%, следует из данных Росстата. В первую неделю февраля цены выросли на 0,2% против нулевого уровня инфляции на прошлой неделе. В годовом выражении рост цен составил 5,27%.

Среди продуктов выросли цены на маргарин и вермишель (по 1%), мясо кур и макароны (по 0,8%), а также на черный чай (0,5%). Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,9%. Стоимость огурцов выросла на 6%, помидоров — на 2,5%, картофеля — на 2,2%.

Стоимость сахара-песка снизилась в среднем на 0,4%, цены на масло не изменились. Стоимость куриных яиц увеличились на 0,6% (в 14 регионах — на 2–6,3%).

Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,1%. На 0,3% подорожали иностранные автомобили.

Минэкономики ожидает, что инфляция по итогам февраля составит 0,5–0,6% против 0,67% в январе. Ведомство связало рост инфляции в январе с мировыми ценами. Ведомство утверждает, что правительство не будет спешить с использованием госрегулирования цен на продукты. Власти ограничатся установлением розничных лимитов на подсолнечное масло и сахар.

Подробнее о госрегулировании цен — в материале “Ъ” «Регулированию цен обозначили болевые точки».