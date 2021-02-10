NYT: в Джорджии начато уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов

Прокуратура округа Фултон (Джорджия, США) инициировала уголовное расследование против 45-го президента США Дональда Трампа, сообщил источник The New York Times (NYT). Она проверит попытки бывшего главы государства отменить результаты выборов в штате, в том числе звонок госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру.

Недавно избранная прокурор округа Фани Уиллис направила должностным лицам штата, в том числе госсекретарю, письма с просьбой сохранить документы, которые связаны со звонком господина Трампа. В документе указано, что просьба связана с проведением уголовного расследования. NYT отмечает, что округ подавляющим большинством поддержал кандидатуру Джо Байдена на выборах, поэтому потенциальные присяжные «вряд ли будут гостеприимными к бывшему президенту».

Ранее офис госсекретаря штата начал расследование попыток господина Трампа отменить результаты выборов в штате. Это связано со звонком президента Брэду Раффенспергеру 2 января. Глава государства требовал найти достаточное число голосов в его поддержку и запугивал собеседника уголовной ответственностью.

В Конгрессе США продолжается процесс по импичменту господина Трампа из-за штурма Капитолия его сторонниками. За признание процесса конституционным высказались не только все сенаторы-демократы, но и шестеро республиканцев.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».