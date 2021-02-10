Жозеп Боррель перешел в наступление

Глава европейской дипломатии сменил тональность: Жозеп Боррель пригрозил России новыми санкциями. К такому решению он пришел после своего визита в Москву. Эта поездка показала, что политический диалог между Евросоюзом и Россией зашел в тупик, а сама Москва не оправдала ожиданий ЕС, так и не став «современной демократией». Вместо этого Россия пошла по авторитарному пути и теперь демонстрирует полное отсутствие интереса к перезапуску отношений с Европой, заявил на заседании Европарламента Жозеп Боррель. Он не исключил, что может сам инициировать обсуждение новых агрессивных санкций против России.

Как теперь могут развиваться отношения между Евросоюзом и Россией? Директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что ничего не изменится. Тем более что в своей речи глава европейской дипломатии озвучил старые претензии к политике Москвы. «Все претензии Евросоюза, которые он озвучил, были известны и раньше. Строго говоря, его визит не сулил никаких прорывов, потому что он, по сути, ничего нового не предложил. Несомненно, новые санкции будут предложены, вопрос в том, какими они будут. С большой долей вероятности это будут точечные ограничения против российских чиновников, которые, по мнению Евросоюза, причастны к делу Навального или к подавлению протестов. Но для макроэкономических аспектов наших отношений, для нашей торговли это не является серьезной угрозой, эффект от них близок к нулю. Может быть, под точечные санкции могут попасть крупные российские бизнесмены, и рынок, конечно, на это отреагирует сильнее, чем на чиновников. В принципе, Евросоюз до недавнего времени избегал последнего, именно по этому вопросу будет сложнее достичь консенсуса»,— пояснил Тимофеев.

Визит Жозепа Борреля в Москву прошел с 4 по 6 февраля. И еще тогда он высказывался довольно сдержано об итогах своей поездки, в частности, отмечал, что Евросоюз и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений. Но во вторник он выступил с более жесткими заявлениями, что удивило российский МИД. В ведомстве заявили, что Боррель имел «все возможности сразу же дать собственную оценку». С критикой речи Борреля выступили и евродепутаты. Некоторые обвиняли его в наивности, а, например, группа из 80 парламентариев потребовала отставки дипломата за то, что он «не смог послать Москве сильный сигнал».

Однако обвинять Жозепа Борреля в лицемерии не стоит, отмечает советник директора Института научной информации по общественным наукам РАН Татьяна Пархалина: «Боррель поехал в Москву вопреки мнению ряда глав государств и глав МИД Евросоюза. Он попытался сделать этот еще один шаг перед тем саммитом, который должен пройти в 20-х числах марта в Евросоюзе, на котором предполагалось разработать стратегию взаимоотношений ЕС и России. Он хотел попытаться что-то прояснить и, возможно, наладить каналы взаимодействия.

Что же подтолкнуло его к подобным выводам?

Достаточно жесткая реакция Москвы на то, что было заявлено в отношении дела Навального и прав человека, как пишут в Брюсселе, форма проведения пресс-конференций, и в конце визита было объявлено о высылке трех дипломатов из России за участие в протестных акциях 23 января. Все-таки это была одна из последних попыток как-то установить более конструктивный диалог. Прошла информация о том, что рассматривается возможность визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву. Это, как мне представляется, будет самая последняя попытка».

Некоторые евродепутаты назвали совместную пресс-конференцию Жозепа Борреля с главой российского МИД Сергеем Лавровым «унизительной для ЕС». Сам Боррель после выступления в европарламенте парировал, что за последние два года его коллеги — министры иностранных дел европейских стран — совершили 19 визитов в Россию. «Или всем можно, а мне нельзя?»— спросил дипломат. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова позже отметила, что если люди унижают Борреля сами, а потом выдают это за то, что его якобы унизили в Москве, то непонятно, в чем тогда унижение. Впрочем, глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов не исключает, что визит главы европейской дипломатии все-таки может повлиять на взаимоотношения Москвы и Брюсселя в лучшую сторону:

«Это отчуждение возникло давно. Собственно говоря, такие резкие заявления были связаны с тем, что европейская страна не отдавала себе отчет в том, до какой степени Россия теперь не собирается следовать той модели, которая была раньше. Она всегда предусматривала обсуждение внутренней ситуации в России на уровне ЕС и РФ, сейчас это категорически не принимается в Москве.

И Боррель, действительно, хотел приехать, чтобы начать перезагружать эти отношения, но только он предлагает на самом деле не перезагружать, а вернуться к тому, что было раньше, а это уже явно Россию не устраивает.

Сейчас будет пауза, в течение которой Россия и Евросоюз осознают, а в какой степени они друг другу на самом деле нужны. И когда это произойдет, тогда, я думаю, отношения неизбежно возобновятся на какой-то несколько иной основе. При этом они сейчас не прерваны — экономические связи в той степени, в какой им не мешают санкции, есть и развиваются».

На этом фоне правительства Литвы, Латвии, Эстонии и Польши уже составляют собственный санкционный список лиц, которые, по их мнению, ответственны за дело Алексея Навального.