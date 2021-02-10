Доллар теряет в рублях

Курс доллара 9 февраля после трехнедельного перерыва опускался ниже уровня 74 руб./$. За неделю американская валюта потеряла в стоимости более 2 руб. Это происходит на фоне снижения доллара на мировом рынке и роста нефтяных цен. Укреплению рубля способствуют продажи валюты нерезидентами, которые увеличивают вложения в российские гособлигации, а также сокращение ее покупки Банком России.

Пятый день подряд рубль укрепляет позиции против ведущих мировых валют. В ходе торгов 9 февраля курс доллара на Московской бирже опускался до 73,87 руб./$, минимума с 21 января. По итогам основной сессии курс остановился на 74,05 руб./$, что на 25 коп. ниже закрытия понедельника и почти на 2,2 руб. ниже значений недельной давности. Курс евро завершил торги на 89,58 руб./€, что на 1,15 руб. ниже, чем неделю назад.

Обновление трехнедельного минимума курса доллара на российском рынке произошло на фоне его ослабления и в мире. Индекс DXY (курс доллара к шести ведущим валютам) 9 февраля опускался на 0,5%, до 90,5 пункта, за три дня он потерял более 1%. Курс евро поднимался до $1,1212, прибавив за три дня 1,1%.

Этому способствуют неоправдавшиеся ожидания инвесторов относительно темпов восстановления экономики США.

«После выхода слабого отчета по рынку труда за январь с 5 февраля началось ослабление американской валюты в рамках коррекции после месячного укрепления»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Дополнительное давление на доллар оказывает быстрый рост госдолга в США, в том числе для финансирования нового пакета бюджетной поддержки на $1,9 трлн. «Инвесторы попеременно взвешивают два фактора: вероятность более быстрого восстановления экономики США и методы, которыми это будет достигнуто. Если бы не слабость ключевых экономик еврозоны, доллар выглядел бы еще слабее, но в текущей ситуации говорить о его полноценной нисходящей коррекции слишком рано»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Американская валюта быстрее всего теряет позиции к валютам развивающихся стран, отмечают аналитики. По данным Bloomberg, за три дня курсы большинства валют emerging markets выросли к доллару на 0,6–1,7%, при этом рубль прибавил почти 2%, а за пять дней — почти 3%. Уверенному укреплению рубля способствовала поддержка со стороны рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше уровня $60 за баррель, обновив годовой максимум, говорит главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Высокий интерес к рублю отмечается со стороны международных инвесторов, которые конвертируют валюты для покупки ОФЗ. В последние дни аналитики отмечали рост спроса нерезидентов к долгосрочным суверенным бумагам, которые стали очень привлекательными после коррекции в январе (см. “Ъ” от 9 февраля).

«В пользу рубля играет уменьшение покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила — с 5 февраля ежедневные покупки составляют 2,4 млрд руб. против 7,1 млрд руб. в январе»,— отмечает господин Васильев.

В ближайшие дни укрепление рубля может продолжиться, но участники рынка сомневаются в его устойчивости. По мнению Богдана Зварича, в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры курс доллара может протестировать и уровень 73 руб./$. Однако волатильность геополитической премии в рубле, по мнению Владимира Евстифеева, мало предсказуема, поэтому текущая тенденция рубля к восстановлению позиций на среднесрочном горизонте не вызывает доверия. Тем более что новая администрация Белого дома сохраняет воинственную риторику в отношении России и продолжает угрожать новыми санкциями. Тем не менее, считает господин Евстифеев, возможное снижение курса доллара до 73–73,5 руб./$ может предоставить хорошую возможность для покупки валюты на среднесрочную перспективу.

Виталий Гайдаев