Нефть подорожала в госдолг

После четырехнедельного роста доходность долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) резко снизилась. В понедельник доходность десятилетних и двадцатилетних бумаг опустилась до двухнедельного минимума. Снижению ставок способствует возросший спрос на бумаги со стороны иностранных инвесторов на фоне роста цен на нефть и снижения санкционных рисков. Увеличивается интерес и со стороны российских банков, которые восстановили ликвидность к началу февраля.

Доходности длинных ОФЗ уверенно пошли вниз, хотя еще на прошлой неделе они находились на максимумах с апреля 2020 года. В частности, по данным агентства Reuters, в прошлую пятницу доходность двадцатилетних бумаг достигала 6,74% годовых, десятилетних — 6,35% годовых. В понедельник доходности снизились соответственно до 6,64% и 6,2% годовых.

Возвращение интереса к рублевым гособлигациям участники рынка связывают с несколькими факторами. Как отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, основным драйвером стал рост цен на нефть до максимумов начала 2020 года. По данным Reuters, котировки североморской нефти Brent на спот-рынке приближались к отметке $61 за баррель — максимума с 24 января 2020 года. Годовой максимум обновили и котировки российской Urals, достигнув отметки $60,4 за баррель. «Такая конъюнктура на нефтяном рынке способствует увеличению нефтегазовых доходов бюджета, снижает потребности казны в привлечении долга»,— поясняет господин Монастыршин.

Благоприятное влияние на вторичный рынок ОФЗ оказывает политика Минфина на последних аукционах. На прошлой неделе министерство разместило только длинный выпуск ОФЗ (с погашением в 2035 году) с небольшой премией к рынку. Размещение облигаций с погашением в 2028 году из-за отсутствия «заявок по приемлемым уровням цен» отменено. Практика отмены аукционов, которые не находят нужного объема спроса, позитивны для вторичного рынка, указывают эксперты. «Отсутствие большого предложения нового долга с премией к вторичному рынку ограничивало падение цен в условиях слабой конъюнктуры в январе»,— считает Дмитрий Монастыршин.

Сильно подешевевшие в начале января ОФЗ, прежде всего длинных выпусков, начинают привлекать нерезидентов за счет высокой доходности. Как отмечают аналитики «ВТБ Капитала», иностранные инвесторы на прошлом неделе продавали в основном облигации с сроком обращения 4–5 лет (почти на 30 млрд руб.), тогда как вложения в длинные ОФЗ выросли (на 3,5 млрд руб.). В минувшую пятницу аналитики отмечали и преобладание покупок со стороны иностранцев, что привело к росту объемов торгов. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, объем достигал 34 млрд руб. против 15 млрд руб. в среднем в январе и первых числах февраля. «Большой объем неудовлетворенного спроса на прошедших аукционах»,— объясняет господин Ермак. Кроме того, по его мнению, нерезиденты позитивно оценили эффективность российской вакцины против коронавируса и возможные перспективы использования ее во многих странах мира.

Привлекает иностранцев и возможность получения положительной курсовой разницы при укреплении рубля. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, ключевую роль в осторожном возвращении иностранных инвесторов на российский долговой рынок сыграло восстановление позиций рубля. В понедельник котировки доллара на Московской бирже опускались до 74,15 руб./$, обновив двухнедельный минимум. Этому способствует как рост цен на нефть, так и снижение санкционных рисков. «Инвесторы убедились, что новые ограничения не смогут оказать давление на рубль и российские площадки, а скорее ограничатся персональными санкциями»,— отмечает господин Евстифеев.

Растет интерес к ОФЗ и со стороны внутренних инвесторов, что стало возможно благодаря улучшению ситуации с рублевой ликвидностью. По оценке Дмитрия Монастыршина, рост доходности российских облигаций в январе был связан в том числе с ухудшением ликвидности у крупных российских банков — основных покупателей. Однако «в начале февраля банковский сектор вернулся в состояние структурного профицита», что будет стимулировать спрос на ОФЗ, считает эксперт.

На этой неделе сдерживающим фактором для рынка будет ожидание заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Хотя, согласно опросам Bloomberg, Банк России оставит ставку без изменения (4,25%), многое будет зависеть от комментариев по итогам заседания. Тем не менее, по оценке господина Евстифеева, при благоприятном развитии ситуации кривая доходности ОФЗ в сегменте до 15 лет в ближайшее время имеет шансы снизиться еще на 20–30 б. п.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин