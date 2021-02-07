Критики попросили оставить Серебренникова во главе «Гоголь-центра»

Ассоциация театральных критиков (АТК) обратилась к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с предложением оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра». Срок действия договора истекает 25 февраля 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что контракт продлен не будет.

«Мы беремся утверждать: "Гоголь-центр", созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра»,— обосновала свое обращение АТК. Там считают, что «авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо». Ассоциация привела в пример «Таганку» без Юрия Любимова и Школу драматического искусства без Анатолия Васильева.

Господин Серебренников создал «Гоголь-центр» в 2012 году на базе Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя. 2 февраля 2021 года «Гоголь-центру» исполнилось восемь лет.

В АКИ подчеркнули, что были объявлены творческие планы «Гоголь-центра» на 2021 год и проданы все билеты до весны. «"Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра"»,— резюмировали критики.

Кирилл Серебренников был главным фигурантом дела «Седьмой студии». Летом 2020 года его и других обвиняемых признали виновными в хищении бюджетных средств на 128,9 млн руб. Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тыс. руб. Он не признал свою вину.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Приговор по делу "Седьмой студии" остался без изменений».