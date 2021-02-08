Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России составляет 4,49%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках не изменилась с начала года и составляет 4,49%, следует из данных Банка России (ЦБ). При мониторинге ставок регулятор учитывал данные Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

За 2020 год ключевая ставка ЦБ снизилась на 2 п. п.. Это повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. В началу 2021 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках составила менее 4,5% годовых. Снижение с декабря 2019 года составило 1,5 п. п.

На что обращать внимание при выборе счетов и депозитов — в материале “Ъ” «Разделенный доход».