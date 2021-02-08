Закупки запрыгнули в последний вагон

По итогам 2020 года госзакупки существенно укрупнились, а «бюджетный навес» — вал госрасходов в конце года, с которым Минфин борется на протяжении многих лет — заметно увеличился, свидетельствует исследование СКБ «Контур» данных единой информсистемы (ЕИС) в сфере закупок. Активность госкомпаний же демонстрировала обратную динамику — полуторный рост объема закупок в первом квартале 2020 года к последнему кварталу плавно сменился спадом, хотя общий объем по итогам года также вырос на 19%.

При росте стоимостного объема гозакупок в 2020 году на 14,6%, до 11,1 трлн руб., их число сократилось на 1,4%, до 3,36 млн, в закупках госАО наблюдалась схожая динамика — объем вырос на 19%, до 23 трлн руб., число сократилось на 2,5%, до 1,6 млн сделок (средняя закупка госкомпаний, таким образом, вчетверо дороже государственной).

Динамика внутри этих объемов, впрочем, оказалась существенно разной. Закупки за бюджетный счет (по 44-ФЗ) после роста на 55% в первом квартале (при росте числа контрактов на 12% — то есть укрупнении среднего лота) сокращались в годовом сравнении во втором и третьем кварталах (на 3% и 4% соответственно) — несмотря на пришедшийся на этот период всплеск приобретения медицинских и околомедицинских товаров для госнужд. В результате проблема «бюджетного навеса» — концентрации закупок в конце года вместо их равномерного распределения — в 2020 году резко усугубилась. Всего за четвертый квартал были осуществлены закупки на 3,8 трлн руб. (3,05 трлн годом ранее, рост на 24%), из них на декабрь пришлось 1,75 трлн (рост на 73% к декабрю 2019 года). Тренд на укрупнение лота внутри года оказался устойчивым — число закупок в измерении «декабрь к декабрю» выросло лишь на 28%. «Такая схема приводит к минимизации расходов на организацию процедуры и позволяет быстрее получить необходимые товары, работы, услуги. Стоит отметить, что на тенденцию увеличения суммы закупок могло повлиять и изменение в правилах госзакупок у единственного поставщика весной-летом 2020 года»,— отмечает эксперт сервиса «Контур. Сопровождение торгов» Елена Ежова. Отметим, что в региональном разрезе также росла концентрация госрасходов в крупнейших регионах: так, в пятерке крупнейших госзаказчиков увеличили свои доли Москва (8,5% закупок, плюс 0,2 п. п.), Московская область (4,5%, плюс 0,1 п. п.) и Новосибирская область (2,8%, плюс 0,1 п. п.).

ГосАО же удалось сдвинуть закупочный цикл по 223-ФЗ на начало года (в первом квартале в годовом сравнении объем сделок вырос до 6,6 трлн руб., более чем в полтора раза), а самый сильный провал пришелся на «коронавирусный» апрель (спад на 30,5% год к году). Внутри года рост объемов госкорпоративных закупок плавно замедлялся в первом—третьем кварталах (55%–34%–25%), но в четвертом квартале сменился спадом на 10% — это, вероятно, объясняется «переходом» экономической неопределенности на 2021 год и желанием компаний сохранить финансовые подушки безопасности, а также ростом цен на импорт из-за падения курса рубля на 14%. Напомним, таможенная статистика отразила резкое сжатие импорта в 2020 году — де-факто за границей закупалось только критическое для производств оборудование и сырье (см. “Ъ” от 27 января). Косвенным подтверждением этому может служить и средний размер лота — в первом квартале число закупок госкомпаний увеличилось вчетверо меньше, чем объем (на 12%), а в следующие два — сократилось (на 10,6% и 7,2%) при росте объемов. В последнем же квартале заказы госАО стали, наоборот, мельче — при спаде общей суммы их число выросло на 4,7%.

Олег Сапожков