ГТЛК пошла на абордаж

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), в которую должны войти активы «ВЭБ-лизинга», решила забрать себе и «Машпромлизинг», подконтрольный Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Эти структуры уже много лет ведут борьбу за бюджетные средства и статус единого лизингового оператора в судостроении. Источники “Ъ” говорят, что ГТЛК хочет получить «Машпромлизинг» бесплатно, но в ОСК возмущены идеей, «лишенной экономического смысла». Участники рынка также оценивают возможное поглощение неоднозначно, отмечая риск монополизации сектора.

Как стало известно “Ъ”, Государственная транспортная лизинговая компания (подведомственна Минтрансу) рассматривает возможность приобретения кэптивной лизинговой компании Объединенной судостроительной корпорации «Машпромлизинг». Тема пока обсуждается неофициально, говорят собеседники “Ъ”. По их словам, ГТЛК хочет получить «Машпромлизинг» бесплатно.

Источники “Ъ” в корпорации выступают против сделки, но признают, что решение за правительством. Они возмущены идеей передачи «Машпромлизинга» бесплатно, поскольку это «лишено экономического смысла». По мнению одного из собеседников “Ъ”, как минимум ОСК должна получить выделенные «Машпромлизингу» средства из бюджета — порядка 22 млрд руб.

«Если ГТЛК хочет увеличить портфель за счет другой прибыльной компании, то пусть платит ее рыночную стоимость»,— добавляет другой источник “Ъ”. Он подчеркивает, что цель «Машпромлизинга» — повышение продаж судов, маржа компании — 1%. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Машпромлизинга» в 2019 году составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 21,7 млн руб.

ГТЛК и «Машпромлизинг» ведут активную борьбу за бюджетные средства на лизинг водного транспорта с 2017 года (см. “Ъ” от 26 января 2017 года). Правительство не могло определиться, кто станет единым оператором программы по строительству судов. В 2018 и 2019 годах деньги на льготный лизинг получала только ГТЛК (см. “Ъ” от 18 сентября 2019 года и 27 апреля 2020 года), но в конце 2020 года ОСК выделили 6,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 января).

Слухи о желании ГТЛК приобрести «Машпромлизинг» ходили еще несколько лет назад. В интервью “Ъ” 20 декабря 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов рассказывал, что корпорация продавать «ничего не планирует». На годовом общем собрании руководителей предприятий ОСК 4 февраля Алексей Рахманов, говоря о докапитализации «Машпромлизинга», подчеркивал: корпорации важно, чтобы «эту ключевую функциональную единицу сохранили максимально, как инструмент развития». В ГТЛК и ОСК ситуацию не комментируют. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что информации по предложению ГТЛК о покупке «Машпромлизинга» в министерстве нет. В Минпромторге заявили, что вопрос не прорабатывается.

Источники “Ъ” объясняют смысл слияния тем, что существование двух компаний ведет к дублированию функций. Кроме того, «Машпромлизинг» как структура ОСК находится под санкциями, и не все компании готовы с ним работать. Но другие собеседники “Ъ” указывают на опасность создания монополиста в сфере судостроительного лизинга. Они добавляют, что с приходом в ГТЛК нового руководства (в ноябре 2020 года компанию возглавил экс-глава Минтранса Евгений Дитрих) вектор развития компании не вполне ясен, как и ее интерес к судовому лизингу. Так, компания не подтвердила «Красному Сормово» (входит в ОСК) опцион на строительство 11 сухогрузов, в результате верфь оказалась в сложном положении. Гендиректор «Красного Сормово» Михаил Першин в интервью PortNews говорил о возможных простоях на производстве и сокращении рабочих мест.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что с точки зрения оптимизации и запланированной передачи в ГТЛК активов «ВЭБ-лизинга» сделка выглядит логичной. Возможности ГТЛК по привлечению рыночного финансирования сделок существенно выше, чем у «Машпромлизинга». Но наличие в структуре ОСК лизинговой компании обеспечивает доступ к госфинансированию и дополнительные сервисы для заказчиков, отмечает Михаил Бурмистров. Вопрос о цене и условиях сделки, добавляет эксперт, будет решаться на уровне правительства с учетом не только финансового состояния «Машпромлизинга», но и его роли в достижении целевых показателей программ развития судостроения и водного транспорта.

Анастасия Веденеева, Илья Усов