Адвокату наметили срок

Прокуратура попросила суд назначить 4,5 года лишения свободы ростовскому адвокату Наталье Сахаровой, обвиняемой в предложении посредничества в передаче взятки, заведомо ложном доносе и использовании подложного документа. Сама онап не признает свою вину и считает, что следователи сфабриковали дела в отношении нее в отместку за ее профессиональную деятельность. В частности, в интервью YouTube-каналу «Деловая хроника Юга» Наталья Сахарова утверждала, что предприниматель, ныне депутат ростовской гордумы Петр Пятибратов мог повлиять на ход следствия по делу об убийстве своего брата. Она заявляла, что исполнитель убийства назвал организаторами преступления конкурентов господина Пятибратова под давлением следователей.



В Кировском районном суде Ростова-на-Дону начались прения в процессе по уголовному делу в отношении адвоката Натальи Сахаровой. В ходе прений сторона обвинения попросила назначить обвиняемой 4,5 года тюрьмы, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда. Выступление стороны защиты в прениях назначено на 18 февраля.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Наталья Сахарова обвиняется в заведомо ложном доносе (ч.1 ст.306 УК РФ), использовании поддельного документа (ч.3 ст.327 УК РФ) и предложении посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

Как следует из сообщения пресс-службы СУ СКР по Ростовской области, по версии следствия, в 2015 году адвокат предложила некому гражданину передать 2 млн руб. правоохранителю за переквалификацию дела ее клиента на менее тяжкую статью. Также следствие считает, что в мае 2019 года адвокат написала заведомо ложный донос на следователя СУ СКР по Ростовской области Виталия Пятицкого о том, что во время вручения ей уведомления он повредил ее автомобиль. Проверка правоохранительных органов этот факт не подтвердила, и глава управления Аслан Хуаде возбудил в отношении госпожи Сахаровой уголовное дело о ложном доносе.

Позже Наталью Сахарову также обвинили в том, что в июле-августе 2019 года она предоставила в судебное заседание подложный реестр почтовых отправлений, подтверждающий факт соблюдения ею сроков подачи ходатайства о проведении предварительного слушания.

В октябре 2019 года адвоката отправили под домашний арест. Дело было направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу в феврале 2020 года.

Сама Наталья Сахарова не признает своей вины ни по одному из эпизодов.

В интервью YouTube-каналу «Деловая хроника Юга», опубликованному в 2019 году вскоре после возбуждения первого уголовного дела, адвокат заявила, что дело сфабриковано следователями в отместку за ее профессиональную деятельность.

Как рассказала Наталья Сахарова, в 2018 году она защищала в суде двух мужчин из Белой Калитвы Владимира Борисенко и Руслана Джафарова, обвиняемых в организации убийства Ильи Пятибратова, брата предпринимателя, ныне депутата ростовской гордумы Петра Пятибратова. По ее словам, в ходе адвокатского расследования она якобы получила сведения, дающие основания полагать, что ведущие предварительное расследование лица имеют личную заинтересованность в помощи и покровительству брату погибшего — Петру Пятибратову, который, по ее словам, имеет личную неприязнь к Борисенко. Из ее рассказа следует, что она встретилась в колонии с осужденным за убийство Ильи Пятибратова Олегом Пугачевым, и тот в присутствии своего защитника якобы признался ей, что ранее под физическим давлением следователей оговорил ее подзащитных Борисенко и Джафарова, назвав их организаторами убийства.

Отметим, что летом 2020 года Владимиру Борисенко и Руслану Джафарову суд назначил 16 и 13 лет колонии строгого режима соответственно.

После возбуждения уголовного дела о ложном доносе в отношении Натальи Сахаровой Совет Адвокатской палаты Ростовской области, членом которой она является, выступил с заявлением, в котором поставил под сомнение объективность выводов следствия о наличии в действиях Натальи Сахаровой признаков состава преступления, и обратил внимание на тот факт, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении следователя Виталия Пятицкого было принято в следственном органе, в котором он проходит службу.

Представитель палаты Вячеслав Запорожцев, участвовавший в защите госпожи Сахаровой, заявил “Ъ-Юг”, что адвокатское сообщество продолжает следить за уголовным делом коллеги.

«На наш взгляд, сторона защиты привела достаточно доказательств, свидетельствующих об отсутствии состава преступления в ее действиях по предъявленному обвинению. Адвокату Сахаровой будет и в дальнейшем оказываться правовая помощь коллег в установленном законом порядке»,— сказал он.





Кристина Федичкина