МВД Украины о ситуации в Донбассе: «мирного процесса уже нет»

Ситуация в Донбассе обострилась, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В последние недели стороны конфликта неоднократно сообщали о нарушении режима прекращения огня.

«У нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, война идет»,— сказал министр в эфире телеканала «1+1».

В Донбассе с 27 июля 2020 года действует режим прекращения огня. При этом представители ОБСЕ неоднократно фиксировали нарушение режима. Если в июне и июле, согласно отчету мониторинговой миссии ОБСЕ, было зафиксировано более 16 тыс. и 12 тыс. нарушений соответственно, то в августе и сентябре — по 600. По оценкам организации, к концу 2020 года число нарушений вновь возросло.

О попытках урегулировать конфликт — в материале “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».