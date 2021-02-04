Shell закончила 2020 год с убытком $21,7 млрд

Сегодня, 4 февраля, британско-нидерландская компания Royal Dutch Shell представила результаты за четвертый квартал и 2020 год в целом. Чистый убыток за год составил $21,7 млрд — он оказался рекордным и стал первым годовым убытком компании за несколько десятилетий. В 2019 году чистая прибыль Shell составляла $15,8 млрд.

Shell, как и другие нефтегазовые компании, в прошлом году страдала от снижения спроса на энергоносители в условиях пандемии и снижения цен на нефть. В некоторые моменты цена на нефть падала до $20 за баррель, позже цены выросли до $56, оставаясь притом существенно ниже максимума 2019 года — $75. Многие аналитики считают, что 2020 год стал худшим для нефтяных компаний, по крайней мере за последнее десятилетие. По подсчетам The Wall Street Journal, за первые девять месяцев нефтяные компании вынуждены были списать активы примерно на $145 млрд.

На текущей неделе отчетность за 2020 год представили и другие крупные энергетические компании. Exxon Mobil закончила год с убытком $22 млрд, убыток BP составил $18,1 млрд, а Chevron — $5,5 млрд. Генеральный директор Shell Бен ван Берден назвал прошлый год экстраординарным. Shell прогнозирует, что в нынешнем году цена на нефть составит в среднем $40 за баррель, в 2022-м вырастет до $50, а в 2023-м — до $60. При публикации отчетности компания пообещала в первом квартале увеличить дивиденды на 4%, до $0,1735 на акцию.

Яна Рождественская