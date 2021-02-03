В Москве временно закрытый участок Калужско-Рижской линии метро откроют 4 февраля

C 4 февраля снова откроется участок Калужско-рижской линии метро от «Беляево» до «Новых Черемушек», сообщил департамент транспорта Москвы. Ранее планировалось, что его откроют 7 февраля.

«Мы открываем участок "Беляево"—"Новые Черемушки" на четыре дня раньше. За это время мы обновили инфраструктуру метро на закрытом участке, а щит проложил больше 30 метров тоннеля для новой Большой кольцевой линии»,— говорится в сообщении департамента в Telegram.

Движение поездов на этом участке линии было закрыто с 23 января. По маршруту ходили компенсационные автобусы. Участок временно закрывали в связи со строительством Большой кольцевой линии.

Как закрытие участка повлияло на трафик — в материале “Ъ FM” «Пассажиры метро пересели на автобусы».