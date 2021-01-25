Пассажиры метро пересели на автобусы

Толпа пассажиров, очереди к автобусам и пробки: на Калужско-Рижской линии метро закрыли несколько станций. Поезда не ходят от «Новых Черемушек» до «Беляево». Ограничения связаны со строительством Большой кольцевой линии. Участок закрыли еще в субботу, 23 января, но с трудностями москвичи столкнулись в первый рабочий день. По данным столичного метро, в утренний час пик поток пассажиров на станции «Новые Черемушки» увеличился примерно в 2 раза. В итоге на время пришлось открыть турникеты, чтобы не допустить столпотворения.

Однако в автобусах, которые пустили по маршруту, была давка, рассказали “Ъ FM” пассажиры. Из-за ограничений некоторые из них опоздали на работу:

«На “Новых Черемушках” очень много людей, которые едут в сторону центра. Раньше это была проходная станция, а теперь она конечная. Автобусов очень много действительно, они уходят один за другим. Неудобства, тем не менее, все равно есть. Я, например, посчитала, что на 20 минут дольше добиралась до работы. Самое неудобное — раньше я выходила с определенного выхода из метро “Калужская”, и мне до работы было буквально 5-7 минут, а автобус не останавливается у этого выхода, он едет дальше, и мне уже от автобусной остановки нужно идти 15 минут до работы». «Проблема в том, что конкретно на “Калужскую” с “Беляево” автобусы уже битком все приходят, хоть они постоянно один за другим ездят. Автобус просто битком, оттуда и не вылезешь уже, если нужно, из глубины автобуса, и только остается туда утрамбовываться. Может, где-то минут на 20 дольше получилось. Все станции довольно загруженные».

Закрытие станций оранжевой ветки метро на юге Москвы сказалось и на автомобилистах. Движение ограничили в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево. Для общественного транспорта там добавили выделенные полосы. Кроме того, закрыли несколько крупных проездов, сообщил представитель ЦОДД Сергей Стоянов: «Конечно же, эти ограничения негативным образом сказались на движении личного транспорта, хотя в целом картина для водителей осталась прежней. У нас есть выделенные полосы, по которым ходят компенсационные маршруты и маршруты регулярных рейсов.

В основном проблемы для автомобилистов связаны с тем, что закрыты многие развороты, повороты во дворы на прилегающие территории.

Из таких крупных, значимых, которые будут интересны для большинства автомобилистов, которые передвигаются по этому району, закрыт, например, левый поворот на Гарибальди при движении из центра в область, правый поворот на Гарибальди закрыт, также повороты на Миклухо-Маклая, когда двигаешься и из центра, и со стороны области».

Участок оранжевой ветки метро от «Новых Черемушек» до «Беляево» власти обещают открыть 7 февраля. При этом ограничения для автомобилистов в ближайших районах будут действовать до 9 февраля.

Елена Иванова