Байден намерен сотрудничать с Россией

Новый президент США Джозеф Байден настроен сотрудничать с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По ее словам, он также готов прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным о противоречиях между странами.

«Президент (Джозеф Байден.— “Ъ”) ясно дал понять, что есть сферы, где мы (РФ и США.— “Ъ”) можем сотрудничать, например по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ»,— сказала госпожа Псаки на брифинге (цитата по ТАСС). Однако господин Байден обеспокоен вмешательством в выборы и кибератаками, сообщила пресс-секретарь. Госпожа Псаки добавила, что президент США готов «напрямую обсуждать с Путиным противоречия».

Пресс-секретарь Белого дома также анонсировала визит Джозефа Байдена 4 февраля в Госдепартамент, на котором он расскажет о внешней политике США. При этом, по ее словам, президент не расскажет детали всех ее направлений.

Сегодня, 3 февраля, вступило в силу российско-американское соглашение о продлении Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Однако по-прежнему остро стоит вопрос о завершении строительства российского газопровода в Германию «Северный поток-2», против которого США ввели множество санкций.

В каком случае Америка откажется от ограничений в отношении этого проекта — в материале “Ъ” «Санкции США снимутся на своих условиях».