Суд в Петербурге впервые назначил обязательные работы участнику несанкционированной акции

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга впервые привлек к обязательным работам участника несанкционированной акции оппозиции. Максим Горюнов получил административное наказание 50 часов обязательных работ, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему вменялась организация массового одновременного пребывания или перемещения граждан (ст. 20.2.2 КоАП).

Господин Горюнов свою вину не признал. По его словам, 31 января на Пионерской площади он находился, но в акции в поддержку Алексея Навального участия не принимал.

В Петербурге это первое наказание, связанное с обязательными работами. По последним данным (на вечер 2 февраля), городские суды арестовали 195 человек и выписали 353 штрафа. Всего же на акции 31 января задержали, по данным «ОВД-Инфо», 1336 человек.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «Москвичей приравняли к депортированным иностранцам».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург