Человек за ботом! Телефонные мошенники теперь и в Telegram

Использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке стало проще: для этого больше не требуется устанавливать специальное приложение, нужен лишь Telegram-бот, выяснил “Ъ”. С одной стороны, появление нового сервиса рискует спровоцировать рост числа телефонных мошенничеств, считают эксперты. Однако он может оказаться полезен и в поимке злоумышленников, если создатели бота начнут сотрудничать с правоохранителями.

В мессенджере Telegram появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, рассказал “Ъ” глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть.

При совершении звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывают доступ к технологии подмены номера любому желающему, отмечает эксперт. Другие сервисы звонков с подменой номера обычно требуют установки специальной программы и настройки телефонии по интернет-протоколу (IP), рассказывает эксперт. В Telegram уже встроена IP-телефония.

Если звонящий через бот укажет в исходящем номере телефон, который записан в контактах абонента, то на вызываемом устройстве в момент звонка высветится записанное имя, добавляет заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев. При такой схеме, по его мнению, опасность в том, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства.

Но чаще всего злоумышленники, используя подмену номера, представляются службой безопасности банка и в ходе разговора уговаривают жертву, чтобы она перевела свои деньги на счет мошенника, уточняет господин Дрозд.

По данным Банка России (ЦБ), 80% злоумышленников, звонящих якобы от лица финансовых организаций, используют подмену номеров. Число заблокированных ЦБ мошеннических номеров за первое полугодие 2020 года составило 9,7 тыс. Проблемой уже занялись законодатели: инициативу для борьбы с подменой номера готовит комитет Госдумы по финансовому рынку.

Появление все более простых инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению, считает технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин.

В то же время, уточняет господин Кондрашин, наибольший ущерб наносят профессиональные телефонные мошенники, которым такие сервисы не нужны. С этим согласен директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Если на рынке станет на один сервис больше — ничего особенно не изменится».

Бот, напротив, может оказаться полезен в поимке мошенников, добавляет Михаил Кондрашин. Его разработчики, например, могут фиксировать всех участников разговора, отмечает он, и если пойдут на контакт с правоохранительными органами, то у последних окажутся реальные номера телефонов злоумышленников.

Между тем подмену номера используют не только мошенники, но и вполне легальный бизнес. Спрос на подобные сервисы вырос в 2020 году на фоне популярности онлайн-заказов и доставки, поясняет ведущий разработчик коммуникационной платформы Voximplant Игорь Шеко.

По словам господина Шеко, подмена номера стала необходимым инструментом для любой компании, желающей обезопасить своих клиентов и сотрудников от нежелательных звонков после оказания услуги. Новый Telegram-бот, соглашается руководитель направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Андрей Заикин, это просто удобный интерфейс доступа к IP-телефонии, которая является вполне легальным сервисом.

Юлия Степанова, Максим Буйлов