В пятый пакет сложат соцсети

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вернуть под действие будущего пятого антимонопольного пакета поисковые системы, социальные сети и мессенджеры. Эти сервисы могут влиять на выбор пользователей при покупках в интернете и уже развивают свои торговые каналы, признают эксперты, но регулировать их будет очень сложно. Документ обсуждается уже четыре года и так сильно изменился, что многим в отрасли, включая саму АКИТ, кажется более правильным вообще отказаться от него. Однако в правительство планируют продолжить работу над проектом.

АКИТ (объединяет Wildberries, Ozon, Avito и других) предложила ФАС включить в сферу действия пятого антимонопольного пакета площадки, которые формально не имеют платежного функционала, то есть социальные сети, мессенджеры и поисковые системы, следует из письма ассоциации (есть у “Ъ”) руководителю ведомства Максиму Шаскольскому от 29 января. В ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Пятый пакет разрабатывается с 2016 года, он должен расширить действие закона «О защите конкуренции» на цифровую сферу. В частности, он вводит понятие «сетевой эффект», которое подразумевает получение участником рынка экономических преимуществ за счет большого числа пользователей и собираемых от них данных. Это, по мнению ФАС, может быть признаком доминирующего положения. Впервые документ был внесен в правительство в 2019 году. По плану законопроектной деятельности на 2021 год, в Госдуму он должен быть передан в сентябре. Сейчас документ дорабатывается при участии широкого круга организаций и органов власти, сообщили “Ъ” в пресс-службе правительства.

В текущей редакции проект ФАС фактически ограничивает регулирование маркетплейсами и агрегаторами услуг, говорится в письме АКИТ. Для них вводятся те же критерии признания доминирующим игроком, которые действуют для офлайн-ритейла — то есть доля на рынке в субъекте федерации более 35% или годовая выручка более 400 млн руб. Если ФАС признает, что компания злоупотребляет положением на рынке, ей грозит штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Но в АКИТ считают, что гораздо больше злоупотреблений возникает на таких площадках, как Google, Facebook и их российских аналогах. Исходно они подпадали под действие пятого пакета, но в очередной редакции их исключили, подчеркивает президент АКИТ Артем Соколов. Поисковики могут влиять на то, какую площадку для покупок выберет пользователь, а соцсети и мессенджеры развивают свои торговые каналы, уточняет он.

Предпочтительным вариантом в АКИТ считают полный отказ от антимонопольного регулирования онлайн-ритейла. «Но если оно все же будет, необходимо включить соцсети, мессенджеры и поисковики»,— настаивает господин Соколов. К документу были и другие претензии от участников рынка и Минцифры (см. “Ъ” от 3 ноября 2020 года). Они опасались, что последняя редакция даст ФАС слишком широкие полномочия.

В 2019 году вклад рунета в экономику России составил 6,4 трлн руб., оценивала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). По итогам 2020 года только российский рынок электронной коммерции должен был вырасти на 34%, до 2,7 трлн руб., подсчитали в октябре в «Infoline-аналитике».

Сейчас нет ни одной прозрачной метрики для оценки «сетевого эффекта», поэтому его применение вызывает вопросы, отмечает руководитель отдела по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин. В случае с платформами, которые не имеют платежного функционала, применение этой метрики вовсе некорректно, считает он. Социальные сети и мессенджеры, по его словам, существуют не ради торговли, а для общения людей. В Google, «Яндексе» и Facebook не ответили “Ъ”.

Ряд экспертов видят логику в позиции АКИТ. Цифровые платформы нельзя воспринимать в отрыве от товарооборота, поскольку через них тоже ведется экономическая деятельность, поясняет директор Института права и развития ВШЭ—Сколково Алексей Иванов: «Тот же Google, имея колоссальную аудиторию, может очень стремительно нарастить долю на смежных рынках, не подпадая под антимонопольное регулирование».

Мессенджеры, соцсети и поисковики исключили из пятого антимонопольного пакета, поскольку реализация этой идеи требовала долгого обсуждения, говорит главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Пока, считает он, положение таких платформ за пределами отдельных сегментов товарных рынков далеко от доминирующего, но в перспективе их регулирование может потребоваться.

Дмитрий Шестоперов