Власти заявили о задержании около 1,5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального в Москве

На двух несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве 23 и 31 января было задержано около 1500 человек, в том числе около 200 подростков, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева. Правозащитники заявляли о почти 3,5 тыс. задержанных.

Госпожа Потяева сообщила о данных, представленных Росгвардией и МВД. Согласно информации от первого ведомства, 31 января были задержаны 908 человек, в том числе 16 подростков. «Было возбуждено одно уголовное дело — установлены неправомерные действия гражданина в отношении сотрудника. 23 января задержано и доставлено 583 гражданина, 24 из них — несовершеннолетние. Там было возбуждено пять уголовных дел»,— приводит слова Татьяны Потяевой «Интерфакс».

По данным МВД, за участие в акции 23 января к административной ответственности было привлечено 1798 человек. Подростков в этот день было задержано 187. Из них 117 были переданы родителям и законным представителям, еще восемь — помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД, а двое — направлены в медучреждения. Данных по акции 31 января от МВД пока не поступало.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек. Согласно данным «ОВД-Инфо», 31 января в Москве задержали не менее 1871 человек, 23 января — 1558 человек.

Сегодня проходит заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Около Мосгорсуда задержано более 230 человек.

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