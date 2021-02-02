Экипаж космических туристов возглавит миллиардер

SpaceX Илона Маска раскрыла имя одного из участников первого коммерческого полета на околоземную орбиту. Им станет миллиардер, основатель Shift4 Payments Джаред Айзекман. В ближайшие недели он подарит еще три места на корабле Dragon представителям широкой общественности. Миссия ожидается в конце года. С подробностями — Светлана Белова.

37-летний миллиардер Джаред Айзекман заработал свое состояние на платежном сервисе для отелей и ресторанов Shift4 Payments. Бизнесмен-самоучка в 16 лет бросил школу и занялся торговлей терминалов по считыванию кредитных карт. Сейчас его сервис обрабатывает платежи на сумму свыше $200 млрд в год для трети американских ресторанов и отелей. Среди них такие гиганты как Hilton, Four Seasons и KFC. Даже пандемия коронавируса не пошатнула благосостояние миллиардера, он с уверенностью заявлял: «Людям же все еще нужно что-то есть, так?» Состояние Айзекмана, по данным Forbes Real-Time, оценивается в $2 млрд.

Но место у штурвала космического корабля он получил благодаря своему хобби: Айзекман — опытный пилот, в его коллекции девять самолетов и главный экспонат — это истребитель МиГ. Бизнесмен признавался, что любит полетать на нем, достигая сверхзвуковой скорости. Также Айзекман известен как щедрый благотворитель. Собственно, и это космическое путешествие он использует для сбора пожертвований.

«Я мечтаю жить в мире, в котором любой может прыгнуть в космическую ракету и отправиться в путешествие к звездам.

Но, конечно, нельзя забывать об ответственности за решение конкретных земных проблем, таких, например, как проблема детской онкологии», — заявил бизнесмен.

Айзекман пожертвовал $100 млн Детской исследовательской больнице Святого Иуды и хочет привлечь еще порядка $200 млн, приглашая всех желающих перечислить хотя бы $10 тому же учреждению. Одного из участников этой акции также возьмут на борт космического корабля, выбор будет сделан случайным образом. Розыгрыш проведут в течение февраля.

Известно, что третье кресло в корабле займет женщина-врач из той же больницы. А четвертое получит владелец одной из компаний, которая пользуется услугами Shift4 Payments. Каждый член экипажа должен представлять четыре столпа миссии: лидерство, надежду, щедрость и процветание.

Никаких особенных требований к астронавтам-любителям компания Илона Маска не предъявляет. Они должны быть психологически и физически пригодны к высоким нагрузкам. Ограничения по росту — 198 см, по весу — 113 кг.

Им предстоит пройти подготовительный курс, схожий с тем, что проходят и профессиональные астронавты.

Он займет не менее полугода, пояснил эксперт в ракетно-космической отрасли, историк космонавтики Александр Железняков: «В первую очередь, это освоение навыков работы в невесомости. Есть летающие лаборатории, проводят полеты, когда самолет идет по определенной траектории, и на короткое время на его борту возникает невесомость. Всех космонавтов так готовят. Плюс тренажеры на земле, они будут физическую подготовку проходить, и будут приобретать некоторые навыки работы на орбите с приборами».

Полет всех четырех астронавтов оплатит Джаред Айзекман. Сумму он разглашать отказался, но для ориентира можно взять контракты космических туристов из другой программы Маска. Известно, что помимо миссии «Вдохновение 4», SpaceX планирует в конце года запустить еще четырех гражданских на МКС. Каждый из них заплатит по $55 млн за восьмидневный тур.

В договорах участников «Вдохновения» прописаны форс-мажорные обстоятельства: если миссия будет отложена до следующего года, то каждый из членов экипажа получит по $150 тыс. компенсации. Внештатные ситуации не исключает и сам Илон Маск: «Это как полет человека на Луну в 1969-м. Его совершили не несколько человек, его совершило все человечество. В то же время любая миссия с экипажем на борту заставляет меня нервничать, просто потому, что риски не нулевые. Пока мы не в состоянии сделать их нулевыми».

Экипаж «Вдохновения» должен выйти на орбиту на высоте около 400 км и оставаться там в течение двух–четырех дней. При этом капсула Crew Dragon каждые 90 минут будет делать оборот вокруг Земли.

Пока не ясно, что именно путешественники будут делать в космосе. Айзекман говорил, что программа включает «некоторые эксперименты» для исследовательских институтов, но озвучивать подробности он не стал.