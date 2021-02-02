В Центре Гамалеи считают, что в России с потеплением может начаться новая волна коронавируса

В России с потеплением не исключена новая волна распространения коронавируса, заявил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия-24». При этом массовая вакцинация может остановить ее, считает господин Лисицын.

«Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением»,— сказал он (цитата по ТАСС).

За последние сутки в России зарегистрировано 16 643 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число заболевших достигло 3 884 730. Умерли за время пандемии 74 158 человек.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Она проводится добровольно. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, привить планируется 60% населения.

Подробности — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».