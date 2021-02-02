Главные новости к утру 2 февраля

Нефть марки Brent превысила $57 впервые с 13 января. Стоимость барреля увеличилась больше, чем на 1%. Цена WTI выросла до $54,3.

Число вакцинированных в мире превысило 101 млн. Во всех странах примерно столько же заражений — 103 млн. Число вакцинированных в США превысило число тех, кто болеет или переболел COVID-19. О сбоях поставок вакцин

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 17 февраля. Авиасообщение было закрыто 22 декабря.

Больше 200 человек арестовали из-за акций 31 января, сообщил «ОВД-Инфо». Итоговая цифра может оказаться больше. Только в Санкт-Петербурге арестованы больше 100 человек, сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

В Хабаровске против участника акции 31 января возбудили дело по «дадинской» статье. Валентина Квашникова обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об акциях

Около Мосгорсуда перекроют улицы в день заседания по делу Алексея Навального. 2 февраля будут закрыты участки на Проектируемом проезде 917, на улицах 1-я Бухвостова и 3-я Бухвостова. О деле

Роман Абрамович пообещал игрокам «Челси» выделить больше денег на борьбу с дискриминацией. Он обратился к футболистам после того, как игрок Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

О предстоящих 2 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.