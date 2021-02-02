Главные анонсы 2 февраля

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Оно должно пройти в 11:00 в здании Мосгорсуда. По мнению ФСИН, господин Навальный нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» и потому ему надо заменить условный срок на реальный (три с половиной года). Сторонники Алексея Навального собираются прийти к суду и поддержать политика. Об акции в поддержку политика 31 января

Мещанский районный суд Москвы начнет рассмотрение по существу уголовного дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб. В январе в ходе предварительных слушаний суд отклонил все ходатайства защиты Майкла Калви. Они настаивали на возвращении дела в утверждавшую обвинение Генпрокуратуру и освободить активы обвиняемых из-под ареста. Подробнее