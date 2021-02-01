Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Авиасообщение с Великобританией приостановлено до 17 февраля, сообщил оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом COVID-19.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года»,— говорится в сообщении оперштаба (цитата по ТАСС).

Полеты между двумя странами были приостановлены с 22 декабря на фоне распространения в Великобритании нового штамма COVID-19. По мнению ученых, выявленная мутация распространяется быстрее традиционного варианта вируса. Запрет на авиасообщение с Великобританией ввели несколько десятков стран по всему миру.

О распространении нового штамма в мире — в материале “Ъ” «Летучий британец».