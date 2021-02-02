Нефть Brent превысила $57 впервые с 13 января

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $57 за баррель. В последний раз цена была на этом уровне 13 января.

По данным на 05:57 цена Brent достигла $57,03. Она выросла на 1,2%. Стоимость WTI также растет. Она почти достигла $54,3 (+1,3%).

В январе средняя цена нефти российской марки Urals упала на 11,8% в годовом выражении, составив $54,41 за баррель, сообщил Минфин России. При этом 12 января Urals обновила годовой максимум.